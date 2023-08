Søndag melde NVE at flaumtoppen etter ekstremvêret den siste veka truleg var nådd fleire stader. Men det er framleis flaumfare fleire stader i dei ramma områda, ifølge varsom.no.

Varselet er framleis på raudt nivå i Tyrifjorden, medan andre delar av Drammensvassdraget no er på oransje nivå.

Også for delar av Glomma og i Mjøsa er det sendt ut farevarsel på oransje nivå.

Men sjølv om flaumen er på veg ned, er ikkje faren over, seier seksjonssjef Ivar Berthling i NVE.

– Vi har ein pågåande situasjon. Det vil seie at sjølv om flaumen er på veg tilbake, er det mykje vatn i vassdraga. Når vatnet søkk, vil skredfaren kunne auke.

Flaumtoppen kan bli forlenga

Tysdag er det meldt om meir nedbør i dei flaumramma områda. Då kan vatnet komme til å stige litt igjen blant anna i områda rundt Glomma.

– Vi trur dette kjem til å forlenge flaumtoppen, men at det neppe blir kritisk, seier Berthling.

Han seier dei har eit tett samarbeid med beredskapsaktørar i fylkeskommunane og statsforvaltarane for å avgrense skadane.

– Kraftselskapa har også gjort det dei kan med å regulere vassdraga for å dempe skadane etter flaumen.

Skal evaluere tiltak

Norske styresmakter har fått kritikk for å ha gjort for dårleg arbeid med flaumsikring. Og no startar evalueringsarbeidet etter ekstremvêret «Hans». Men Berthling seier dei ser effekten av dei tiltaka som er gjort.

– Flaumsonekarta og faresonekarta har vore viktige. Dei har gjort at vi har kunne evakuere effektivt i utsette område.

Fysiske sikringstiltak har også fungerer. Flaumsikringa i Brandbu stod nyleg ferdig, og har fungert godt, seier Berthling. Også flaumsikringa i Mjøndalen og skredsikringa i Lom er eksempel på tiltak som har gjort jobben, seier han.