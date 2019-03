Flate plastvinflasker kan komme til Norge

Hvert år drikkes 35 milliarder flasker vin verden over. Det sier seg selv at transporten belaster miljøet.

I 2017 lanserte det britiske selskapet Garçon Wines en flat plastflaske som skulle kunne sendes med posten og leveres gjennom brevsprekken. Den skulle kunne inneholde like mye vin som en tradisjonell flaske, men veie 87 prosent mindre enn vanlige glassflasker.

Selskapet har langt større ambisjoner og håper nå at flaskene, kombinert med en spesiallaget eske, skal få produktet ut i verden.

FLATPAKKET VIN: En kasse med flate plastflasker er langt mer miljøvennlig å frakte enn en kasse med vanlige flasker av glass. Foto: Garçon Wines

Sparer plass – og miljøet

Det er bokstavelig talt tunge tradisjoner rundt vinoppbevaring, og de flate plastflaskene har derfor vært et nisjeprodukt, frem til nå.

Tidligere i år fortalte Vinmonopolet her hjemme at all nylansert vin under 150 kroner flasken, skal over i mer miljøvennlig emballasje, som plast, aluminium eller lettglass. Bakgrunnen er at produksjonen av glassflasker er den delen av Vinmonopolets virksomhet som belaster miljøet mest.

Fremtidens flasker?

På en emballasjemesse i britiske Birmingham denne uken, ble det presentert en ny type pappeske som skal kunne romme 10 flasker på det samme arealet der det tidligere bare var plass til 4. Det skriver avisen The Guardian.

Det utgjør mye totalt sett, for på en vanlig pall med vin vil det være plass til over 1000 flate plastflasker i esker, mot bare rundt 450 med vanlig glassemballasje.

LANGREIST: Det er langt fra denne vingården i Colchagua i Chile til norske polutsalg. Måten vinen transporteres på, er viktig med tanke på miljøet. Foto: Esteban Felix / AP

Ifølge en utregning avisen har fått gjennomført, betyr en vektreduksjon på 87 prosent at klimagassutslippet av én flaske som fraktes, blir redusert med 500 gram.

Trolig på vei til Norge

– Dette er en litt artig sak, og vi skal ikke utelukke at disse flaskene også kommer til Norge. Med tanke på miljøet hadde det vært ekstra positivt om flasken også kunne knyttes opp mot panteordningen. Det sier Rolf Erling Eriksen, leder Miljø ved Vinmonopolet.

Han understreker at det trolig vil være mulig.

– Så vidt jeg vet er flaskene allerede å finne i finnenes vinmonopol, «Alko»

LERKEFORMET: Disse flaskene kommer trolig til Norge når en panteordning er på plass. Foto: Garcon Wines

Det er allerede pant på alle nye PET-plastflasker, men pr. i dag er det bare én slik vinflaske til salgs på polet.

Men flere er rundt hjørnet.

– I mai kommer det tre nye og så kommer det flere fortløpende utover våren og sommeren. Jeg tror også vin på aluminiumsboks kommer til å bli mer vanlig. Foreløpig er det bare én slik til salgs også, sier Eriksen.

Han sier at det er diskusjoner med Infinitum, som driver pantesystemet for gjenvinnbare plastflasker i Norge. Alle plastflasker må kunne leveres i en panteautomat, og det blir nå jobbet med å få til en ordning også for de nye «lerkeformede flaskene».

Kortere holdbarhet

En annen utfordring når det kommer til emballasje for vin, er holdbarheten.

– Dagens glassflasker er de suverent beste for å lagre vin. Vin skal ha litt luft, så ingen flasker er helt lufttette. Derfor «puster» også korken.

PUSTER: En naturkork slipper inn noe luft, slik at vinen kan utvikle seg på riktig måte. Foto: REGIS DUVIGNAU / Reuters Creative

Men plastflaskene slipper inn mer luft, og derfor er også vinen i dem mindre holdbar. Eriksen sier at det er vanlig å regne rundt ett år fra tapping.

Og smaken av vin i plast?

– Det blir fortløpende gjort tester i et eget laboratorium på Vinmopolet. Og det skal ikke være noen forskjell på kvaliteten og smaken på vin i glass sammenlignet med vin i annen emballasje, forsikrer han.

- Det er for mye plast

En av Norges fremste vineksperter, mener mer plast kan være en god ide. Henrik Dahl Jahnsen har vunnet flere Norgesmesterskap for vinkelnere, og sier det er viktig å tenke miljø.

– Plast er lettere å transportere og er dermed mer miljøvennlig, men det forutsetter at flaskene leveres inn igjen og ikke blir kastet, sier han.

POSITIV TIL PLAST: - Plast kan fint brukes til en del ferske viner, sier Henrik Dahl Jahnsen, Head Sommelier på Britannia Hotell. Foto: Norsk Vinkelnerforening

En del unge viner kan fint serveres fra plastflaske, som ferske rosèviner og Sancerre, som ikke er ment å lagres. Men det blir kanskje en stund til restaurantene serverer plastvin, mener Dahl Jahnsen.

Han jobber selv som sommelier på det tradisjonsrike hotellet Britannia i Trondheim, og tror det vil ta tid før det dukker opp plastflasker på bordene der. Hotellet fra 1870 pusses opp, og åpner igjen i april.

- De mer tradisjonelle av oss vil nok være litt skeptiske, men slik var det med skrukork også for et par år siden. Enkle og gode hverdagsviner trenger kanskje ikke en tung glassflaske.

Geir Salvesen som var vinskribent i Aftenposten i 26 år, er mer kritisk.

– Jeg kan ikke fordra plastflasker. Det er for mye plast i verden og materialet er for simpelt for vin, dessuten lagrer de ikke vinen så bra.

Han mener Vinmonopolet går i bresjen for en feil utvikling.