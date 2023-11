Ferske tal frå Statistisk sentralbyrå viser ei flat utvikling i norsk økonomi i 3. kvartal.

Nasjonalrekneskapen viser tilstanden i norsk økonomi. Det betyr korleis bruttonasjonalproduktet (BNP) utviklar seg.

Frå andre til tredje kvartal i år går BNP Fastlands-Noreg fram med 0,1 prosent.

Pål Sletten, seksjonssjef for nasjonalrekneskapen i SSB, seier at norsk økonomi er inne i ei konjunkturfase der svakare etterspurnad dempar veksten.

Han peikar på spesielt tre ting:

Med høge prisar og høgare rente har hushandlingane mindre å kjøpe for. Det trekker ned veksten i norsk økonomi. Det siste året har det blitt bygd færre bustadar. Det trekker også ned veksten. På andre sida har oljeinvesteringane auka veksten, men ikkje så mykje at det gjer opp for det.

Det betyr at sjølv om BNP-en stabil, altså at norsk økonomi og verdiskaping står stille, er dette mellom anna på grunn av at hushaldningane har mindre å bruke.

– Dei høge prisane har gjort at inntektene ikkje har klart å halde følge med prisveksten, og det betyr at mange opplever at dei har dårlegare råd.

Tilbake etter pandemien

I august gjekk norsk økonomi tilbake med 0,2 prosent, som var det same som auka i juni. Elles i 2023 har norsk økonomi stått stille, utan noko tydleg oppgang eller nedgang.

– Så korleis går det eigentleg med norsk økonomi?

– Ser vi stort på det i to-tre års perspektiv, så er den gode nyheita at norsk økonomi er slått på igjen etter pandemien. Vi fekk veldig mange folk i arbeid.

I 2023 har Noregs Bank sett opp styringsrenta sju gongar. Dei har også varsla at det blir ei ny renteheving seinare i år. Då følger ofte bankane rett etter, som betyr at ein må betale meir ned på lånet kvar månad.

– Rentehevingane ser vi allereie, men det er fleire ting som skjer samstundes. Særleg ser vi det i bustadbygginga, men også i etterspurnaden frå hushaldningane.

Fordi prisane har stige og renta auka, og har folk mindre pengar.

Pål Sletten, seksjonssjef for nasjonalrekneskapen i Statistisk sentralbyrå, seier at norsk økonomi er slått på igjen etter pandemien. Foto: Kristie M. Gutterød

Ekstremvêret «Hans» auka straumproduksjonen

Tidlegare i haust slo ekstremvêret «Hans» inn over Noreg. Raudt farevarsel, flaum, og opprydding var ein del av dei fleste overskriftene i fleire veker.

Dette har også prega norsk økonomi. Ikkje berre dei alle dei faktiske øydeleggingane, men også korleis vi brukar pengar:

– Det påverkar aktivitet i økonomien, altså kva folk gjer.

Statsminister Jonas Gahr Støre besøkte ein av gardane som var råka av ekstremvêret «Hans» i Ål. Foto: Terje Pedersen / NTB

Mellom anna kjem jordbruket til å få eit dårleg år i 2023, seier Sletten.

– Det skuldast ikkje berre «Hans», men også tørka tidlegare i år. Konsekvensen er at jordbruket har utvikla seg veldig svakt.

Ekstremvêret har også hatt positiv påverknad på økonomien.

– All nedbøren fylte vassmagasina. Det blei produsert veldig mykje straum i 3. kvartal, seier Sletten.