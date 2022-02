Fjernvarmeprodusenter vil ha «strømstøtte»: – Uhørt

Via nettselskapene for strøm betaler staten støtte til forbrukerne, slik at de får en rabatt når snittprisen ligger på over 70 øre per kwt.

Ordningen gjelder forbruk opp til 5000 kwt per måned – foreløpig til og med mars.

Prisen for fjernvarme følger strømprisen, og fjernvarmeselskapene må levere husholdningene varme med tilsvarende rabatt. Den rabatten henter imidlertid fjernvarmeprodusentene av egen lomme, ifølge interesseorganisasjonen Norsk Fjernvarme.

Reduserte inntektsmuligheter

En av organisasjonens 125 medlemmer er Fredrikstad Fjernvarme. Daglig leder Tarjei Riiser understreker at han synes det er fint at husholdningskundene deres får rabatt.

– Det jeg opplever som urettferdig og urimelig er jo at selskapet vårt ikke får kompensert inntektstapet på linje med strømselskapene, sier han.

URIMELIG: Daglig leder i Fredrikstad Fjernvarme, Tarjei Riiser, synes dagens ordning er urimelig. Foto: Privat

Fredrikstad Fjernvarme produserer ikke energi selv, men kjøper den fra samarbeidende virksomheter som eier og driver avfallsforbrenningsanleggene i Fredrikstad. Prisen de betaler er knyttet til spotprisen på strøm, akkurat som fjernvarmeprisen til kundene.

– I dag har vi like høye kostnader, men vi får redusert inntektsmulighetene, sier Riiser.

– Det innebærer jo i neste omgang at det blir vanskeligere å levere på samfunnsoppdraget vårt som er å utnytte energi fra sluttbehandling av avfall, og utvikle fjernvarmenettet i Fredrikstad for å avlaste strømnettet, sier han.

NYE RØR: Fjernvarme på vei til flere kunder. Foto: Fredrikstad Fjernvarme

SV: – Uhørt

Norsk Fjernvarme krever altså «strømstøtte» for sine kunder.

– Hvis ikke skaper dette en politisk uforutsigbarhet om fremtidig fjernvarmesatsing. Og det får jo også banker og investorer og andre som vil plassere penger i denne typen løsninger med seg, sier daglig leder Trygve Mellvang Tomren-Berg.

ADVARER MOT FORSKJELLSBEHANDLING: Daglig leder Trygve Mellvang Tomren-Berg i Norsk Fjernvarme Foto: Øystein Andreas Brekke

– Problemet er at regjeringen forskjellsbehandler løsninger i varmemarkedet. For mens staten betaler ut milliarder til husholdninger som bruker strøm til oppvarming, så må altså leverandørene av varme dekke den kompensasjonen selv.

– Det fjernvarmeselskapene egentlig ber om er å få økt profitten sin enda mer, sier energipolitisk talsperson i SV, Lars Haltbrekken.

– De tjener allerede veldig mye penger på de økte strømprisene, men så synes de tydeligvis ikke at de tjener nok. De vil da at norske skattebetalere skal finansiere en enda større profitt. Det synes jeg er uhørt, sier han.

UHØRT: Lars Haltbrekken (SV) sier nei til kompensasjonsordning for fjernvarme.

– Fjernvarmeprodusenter advarer nå mot usikkerhet for framtidig utbygging. Er ikke fjernvarme noe vi vil ha, blant annet fordi det avlaster strømnettet?

– Fjernvarme er definitivt noe vil ha, svarer Haltbrekken, men mener at selskapene har råd til videre utbygging, uten statlig støtte.

– Det Haltbrekken tydeligvis ikke forstår er at fjernvarmebedriftenes kostnader også påvirkes av høye strøm- og generelle energipriser, sier Tomren-Berg.

Han viser til at flere leverandører hadde røde tall i regnskapet i 2020 da strømmen var rekordbillig.

– Også er det ikke sånn at det er fjernvarmeselskapene som skal kompenseres. Det sier ikke vi heller. Det handler jo om hvem som tar regningen for at kundene kompenseres, legger han til.

Høy pris for fjernvarme

Heller ikke statssekretær Amund Vik (Ap) i Olje- og energidepartementet ser noen grunn til en kompensasjonsordning for fjernvarme.

FJERNVARME FØLGER STRØMPRISEN: Statssekretær Amund Vik (Ap) i Olje- og energidepartementet. Foto: Arvid Samland/OED

– Prisen på elektrisk oppvarming, selv etter Stortinget har vedtatt disse støttepakkene, er veldig høy, sier han, og viser til at snittprisen for strøm aldri har vært over 70 øre.

– Også fjernvarmeselskapene selger jo varmen sin til en pris som vi ikke har sett før i Norge. Så det følger av måten fjernvarmesystemet er regulert på at når prisen på elektrisk oppvarming går ned, så går prisen på fjernvarme ned.

– Har du noen forståelse for at det kan oppleves som urettferdig sett fra fjernvarmeselskapenes side?

– Det er noen fjernvarmeselskap som kanskje bruker strøm til å lage varmen de selger som jeg har forståelse for, og som vi må se på en løsning for. Men det store flertallet av fjernvarmeselskapene har jo ingen underliggende prisvekst som er i nærheten av det som har vært på strøm, svarer Vik.

Fjernvarme står for om lag 10 prosent av totalbehovet for romoppvarming og varmt vann, ifølge NVE. I Oslo er tallet 20 prosent.