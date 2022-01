Fjerner «Paradise Hotel»-sesong etter at deltaker ble dømt for voldtekt

Markus Nikolai Grønberg (23), er dømt til fire år og fem måneders fengsel for å ha voldtatt en mindreårig jente. Den tidligere vinneren av realityprogrammet «Paradise Hotel» må også betale 170.000 kroner i erstatning til fornærmede.

Forsvarer Tor Haug opplyser til Dagbladet at Grønberg nekter straffskyld.

– Vi skal anke saken inn til lagmannsretten, og det har man besluttet i dag, sier Haug.

Fjerner sesongen

Nordisk programdirektør i Viaplay-eier Nent, Kenneth Kristensen, skriver i en e-post til NRK at de er kjent med dommen og har besluttet å fjerne sesongen der denne deltageren er med.

– Vi har hele tiden sagt at det har vært opp til domstolen å avgjøre saken, og at vi derfor ikke har hatt noen kommentarer til rettsprosessen, skriver han.

Da sesongen ble publisert var det allerede tatt ut tiltale mot mannen.

Nent bekrefter til NRK at de ikke kjente til etterforskningen eller siktelsen da de tok Grønberg inn som deltager i det populære programmet, ettersom han ikke opplyste dem om dette.

– Da saken dreier seg om forhold fra før vedkommende var deltager i en av våre realityproduksjoner, har vi heller ikke nå noen kommentarer til selve dommen utover at vi er dypt rystet over det som har kommet frem i retten, sier Kristensen.

NRK erfarer at Grønberg ble fratatt pengepremien som følge av kontraktsbrudd.

– Et spørsmål om troverdighet

Grønberg er dømt for å ha skaffet seg seksuell omgang ved vold eller truende atferd mot en mindreårig. Ifølge tiltalen skal han ha slått fornærmede i ansiktet to ganger.

– Det er ikke bevis med tyngde som tilsier at min klient er skyldig. Saken munner ut i et spørsmål om troverdighet, altså hvem man skal tro på. Jeg mener det ikke er nok, det må være andre bevis som støtter opp. Det har stor betydning at det ikke foreligger tekniske bevis, da tenker jeg særlig på DNA. Da mener jeg vi må få en ny prøvelse av saken i lagmannsretten, sier forsvarer Haug til VG.

Fornærmedes bistandsadvokat sier til VG at han ikke har vært i tvil om hva utfallet av rettssaken skulle bli. Han har tidligere uttalt til avisen at sesongen burde fjernes.

– Det er også derfor jeg har signalisert så sterkt alt dette jeg har ment om produksjonsselskapet, sier han.