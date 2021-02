Fredag starter vinterferien blant annet på Østlandet og mange setter kursen opp mot fjell og vidder.

– Det er helsefremmende både fysisk og psykisk med en herlig fjelltur, men det er samtidig viktig å ivareta sikkerheten, sier leder for Landsråd Røde Kors Hjelpekorps, Kjersti Løvik til NRK.

I BEREDSKAP; Kjersti Løvik er leder for 6000 frivillige fra Røde Kors Hjelpekorps som er i beredskap i fjellet i vinterferien for å hjelpe dersom uhellet er ute. Foto: Privat

Røde Kors Hjelpekorps har rundt 6000 frivillige i beredskap i vinterferien som er klare til å rykke ut dersom uhellet er ute.

Stor skredfare

Kjersti Løvik understreker at det er viktig å ta på alvor meldingene som er kommet denne uken om den store snøskredfaren i fjellet.

– Unngå hellinger på 30 grader eller mer. Denne vinteren har vi sett at det går skred der det vanligvis er trygt å gå, konstaterer hun.

– Så du anbefaler å droppe den bratteste toppturen?

– Jeg har stor sans for adrenalinkicket det gir å stå bratt nedover igjen, men slik forholdene er nå, ja. Dropp den bratteste toppturen, sier Løvik.

Toppturråd

Dersom enkelte entusiaster likevel ønsker å gå bratt, har hun følgende råd;

Sjekk NVEs skredvarslingsside varsom.no i forbindelse med planlegging av dagens tur, slik at rute og mål kan justeres etter forholdene De forandrer seg fort.

– Ta med skredredningsutstyr som sender/mottaker, spade og søkestang, og gå aldri alene på topptur, sier Løvik med ettertrykk, og gjentar at hennes klare råd er å unngå skredfarlig terreng i vinterferien.

Godt humør

– På grunn av reiserestriksjonene til utlandet kan det være enkelte som ikke er så erfarne med vinterfjellet som tar turen opp i høyden, hva er dine tips til dem?

– Først og fremst at det er herlig med fjelltur! Husk at korte dagsturer er like bra som lange.

– Ha med mer mat i sekken enn dere tror dere spiser. Ta med vindsekk, spade, lommelykt, ekstra varme klær, førstehjelpsutstyr, kart og kompass. Det som ikke veier noe er kanskje like viktig; Godt humør og fjellvett, det er som kjent ingen skam å snu, slår Kjersti Løvik fast.