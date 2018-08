Fiskeribladet: Harald Tom Nesvik blir ny fiskeriminister

Harald Tom Nesvik blir ny fiskeriminister når Per Sandberg går av som statsråd mandag, ifølge Fiskeribladet. Nesvik jobber hos brønnbåtselskapet Sølvtrans.

Nesvik er på vei til Oslo og ekstraordinært statsråd i dag, men har ikke vært tilgjengelig for en kommentar.

Les også: Dette er stridstemaene rundt Sandbergs ferie

Han startet som lokalpolitiker for Fremskrittspartiet i hjembyen Ålesund, der han satt i bystyret i over 20 år. Han ble valgt inn på Stortinget i 1997.

Han markerte seg først og fremst som helsepolitiker. Som stortingsrepresentant har han vært leder av Stortingets helse- og omsorgskomité, nestleder i næringskomiteen, tatt sjefskurset ved Forsvarets Høyskole og vært delegat i FN to ganger

Da Frp i 2013 gikk inn i regjering, ble Nesvik parlamentarisk leder.

Blitt nevnt som mulig kandidat tidligere

Nesvik er utdannet innen eksportmarkedsføring for fiskeri, og har skrevet en lærebok om fiskeindustrien.

Han har tidligere jobbet som dørvakt og som instruktør ved et helsestudio.

Nesvik vendte i fjor høst snuten hjem til Ålesund etter 20 år på Stortinget, og var utnevnt til fylkesmann i Møre og Romsdal fra 1. januar 2019. Han trakk seg derimot fra stillingen.

I mars ble han trukket frem som en aktuell kandidat som fiskeriminister da Per Sandberg tok over som fungerende justis- og beredskapsminister, etter at Sylvi Listhaug trakk seg.