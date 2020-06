Saken oppdateres

Finanskomiteen på Stortinget var i dag kalt inn til et ekstraordinært møte i ettermiddag. Eneste sak er brevet fra representantskapet om ansettelsen av Nicolai Tangen som ny oljefondssjef.

Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Hadia Tajik opplyser at det vil bli en høring 11. august, der representantskapets leder Julie Brodtkorb og sentralbanksjef Øystein Olsen vil bli innkalt til høringen.

– Når vi nå får en så uvanlig redegjørelse fra representantskapet til Norges Bank så er det naturlig at vi går ordentlig inn i det slik at prosessen er så grundig og skikkelig som mulig, og det er ingen ubesvarte spørsmål når den er ferdig håndtert av finanskomiteen, sier Tajik.

Hun opplyser at komiteen var enstemmig om høringen, og understreker at finanskomiteen vurderer representantskapet sitt arbeid.

– Finanskomiteen vurderer ikke ansettelsen av oljefondssjefen. Det er det hovedstyret som tar stilling til.

Representantskapet, som er tilsynsorganet til Norges Bank, valgte i går å sende et brev til Stortinget om Tangen-ansettelsen.

I brevet påpeker representantskapet at avtalen som er inngått med Nicolai Tangen går utenfor rammeverket som gjelder for ansatte i Norges Bank, og viser til at kontrollrutiner enda ikke er på plass.

Ettersom representantskapet nå sender et brev – og ikke en «rapport» – så betyr det at dette formelt ikke nødvendigvis trenger å bli stortingsbehandlinget, det er nå opp Stortinget å vurdere.

Representantskapets brev til Stortinget: Tangen-avtalen går utenfor rammeverket

– Viktig sak

– Når reprensentanskapet velger å sende et brev på denne måten understreker det sakens alvor. Denne saken er stor og viktig, det handler om rammene rundt forvaltningen av vår felles formue, sier Senterpartiets finanspolitiske talsperson Sigbjørn Gjelsvik.

Han mener det fortsatt er flere ubesvarte spørsmål om mulige interessekonflikter, og reagerer på at Norges Bank ikke har fått innsyn over alle Tangens medinvestorer i AKO-fondene.

I brevet til Stortinget peker representantskapet på at «informasjon om AKO-fondene kan tilflyte Tangens nærstående gjennom deres arbeid for AKO Foundation».

I tillegg skrev representantskapet i et brev til hovedstyre 11. mai at det er viktig at Norges Bank har oversikt over alle Tangens medinvestorer i AKO-fondene. Hovedstyret svarte at det ikke er mulig å få oversikt over alle disse, siden det er konfidensiell informasjon som forvaltningsselskapet ikke har adgang til å utlevere.

– Det er avgjørende at Norges Bank og offentligheten får innsyn i hvem Tangens forretningspartnere er, sier han og legger til at det også det er behov for mer informasjon om de skattemessige forholdene, sier Gjelsvik.

Også SV ønsker en høring i Stortinget.

– Jeg mener det er helt nødvendig at Stortinget går inn og gjør en grundig vurdering i denne saken nå som vi har fått et brev fra representantskapet, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski.

Hun opplyser om at denne saken blir diskutert i Stortingets finanskomite i dag, og at hun også håper at en stortingshøring kan skje i august.

Les også: Her er Nicolai Tangens ansettelsesavtale

Rødt fremmer forslag mandag

– Rødt vil ha høring om Tangen-ansettelsen. Det er avgjørende å få fortgang i denne saken og vi mener høringen må avholdes i august, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

– Samtidig mener Rødt regjeringen må ta grep om situasjonen allerede nå. Mandag fremmer vi forslag som ber regjeringen sikre at oljefondet skal styres fra Norge, samt at regjeringen må undersøke om sentralbanksjefen i denne prosessen har overholdt sine tjenesteplikter, sier han.

Stortingspolitiker Hans Fredrik Grøvan (KrF) sier til NRK at partiet vurderer høring, uten at de foreløpig har konkludert.

Etter at det ble klart at representantskapet hadde sendt et brev til Stortinget uttalte han at det er viktig at saken nå får en grundig behandling.

– Det er helt nødvendig at både Stortinget og befolkningen kan ha tillit til at prosessene rundt en slik ansettelse er gode og ryddige.