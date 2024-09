– At ørnen angriper mennesker er så uvanlig at jeg ikke har funnet det omtalt tidligere hvis man se bort fra veldig gamle historier som ikke er bekreftet.

Det sier kongeørneksperten Alv Ottar Folkestad i naturvernorganisasjon Birdlife.

Han sier at bare ett dokumentert tilfelle av at en kongeørn går mot et menneske, ville vært en sensasjon. Den siste uken har det vært fire (!) tilfeller.

– Det virker uforståelig at det kan skje. Særlig angrepet på dette barnet, sier han.

På lørdag ble en 20 måneder gammel jente i Orkland i Trøndelag angrepet.

Ifølge Folkestad kan ørnen være redd om man kommer for nærme den ute i naturen, men at et barn angripes blant flere mennesker på en gårdsplass, er veldig rart.

Han sier ørnen bare var ett år gammel, og at den da ikke har begynt å jakte.

– Det er ikke noe logikk i det som skjedde. Det er et svart hull. Det er en abnorm adferd, sier han.

Unge ørner

Folkestad har sett bilder fra alle de fire angrepene. Ifølge ham er alle gjort av kongeørn som nettopp er kommet ut av redet.

De har vært ute bare en måned eller to, og det må ha vært fire forskjellige fugler. Det er ganske stor geografisk avstand mellom angrepene (se kart lenger ned i saken).

Det første angrepet skjedde ved Tyin sist tirsdag.

Da filmet Arvid Flæte en kongeørn som angrep ham, og som holdt på i over 20 minutter før den ga seg. Det var Sogn Avis som omtalte saken først.

Knappe to dager senere var Francis Ari Sture på vei ned fra toppen av Glittertind, da også han fikk smake på kongeørnens vrede.

Han så ikke ørnen før den angrep. Plutselig kjente han et dunk i nakken.

– Jeg var veldig redd, adrenalinet gikk som bare det, sier Sture til NRK.

Ørnen landet etter det to meter unna ham. Sture begynte å brøle og veive med armene.

– Det var like før øyet mitt gikk. Jeg ble klort en del på armen, men fikk slengt den i bakken, sier Sture.

Han mener ørnen angrep seks ganger, og at han etter hvert brukte sekken til å forsvare seg.

Sture fikk ringt faren sin, som så ringte nødetaten. Han ble hentet av taxi ved Spiterstulen og dro så til legevakten.

Fikk dypt kutt i ryggen

En dag senere, omtrent 250 km lenger nord, ble Mariann Myrvang angrepet av en kongeørn idet hun skal krysse setra utenfor hytta i Holtålen i Trøndelag.

– Det var noe stort og tungt som landa oppå skuldrene mine. Og jeg tenkte – hva i verden er det som skjer? forteller Myrvang til NRK.

Hun sier ørnen flakset, og at det ble fullt med vinger og fjær rundt hodet hennes.

– Da gikk jeg ned på kne, for jeg klarte ikke stå.

Plutselig var ørnen rett foran henne.

– Jeg tror jeg klarte å rive henne løs, og kaste henne litt ned. Jeg er ikke helt sikker på hvor det skjedde. Hun så på meg, og så temmelig forvirra ut

Myrvang sier det var veldig ubehagelig, og at hun ropte etter hjelp.

Mannen hennes kom med en grein, og fikk jaget vekk ørnen. Men den fløy ikke langt vekk, den ble værende på en stein på utsiden av gjerdet.

Igjen satt Myrvang, med et dypt kutt.

Klørne har gått ganske langt inn i ryggen, sier Myrvang, som fikk penicillin og stivkrampesprøyte på sykehuset.

Barn angrepet

Omtrent 24 timer senere ble en kongeørn avlivet i Orkland kommune.

Ørnen måtte bøte med livet etter at den gikk til angrep på en 20 måneder gammel jente som var ute og lekte.

– Ørnen kom ut av intet, og grep tak i minstejenta. Da hoppet moren til, og grep tak i ørnen, men måtte slåss for å få den til å slippe taket. En nabo måtte også hjelpe moren og den lille jenta, forteller jentas far.

Jenta måtte sy et par sting i bakhodet, og har skrapemerker fra klørne til ørnen under haken og i ansiktet.

Det var både voksne og barn ute på gårdsplassen og lekte da det hele skjedde.

Jenta ble lagt i narkose for en full sjekk på skadene, men alt ser ut til å ha gått bra.

– Det har vært svært traumatiserende for mor og de eldre søsknene som var der da angrepet skjedde, sier faren.

Tror den føler seg truet

– Det er ren aggressivitet. Det har ikke noe med jakt å gjøre. De betrakter ikke mennesker som et bytte, sier kongeørnekspert Folkestad.

– Det som er mest sannsynlig, det er at de føler seg i en forsvarsposisjon. At de er redde for en skapning som de aldri har sett før. Og da kan det ligge i dem at det som blir et angrep er utløst av et forsvarsbehov.

Han avviser at ørnen angriper som følge av sult.

Han sier ørnen kan gå etter en stor fisk, en katt eller en hare eller et nyfødt lam.

Han sier de ikke vil få med seg et menneske.

– Det vil ikke være jaktinstinktet som er utløst, mener han.

Mulig joker

Folkestad sier det bør sjekkes om ørnen er syk. Han kaller det en mulig joker etter alle angrepene.

– Vi har tidligere sett avvikende adferd for havørn etter sykdomstilfeller, sier han.

– Så angrepene kan skyldes sykdom?

– Det bør i hvert fall sjekkes.

Må ikke rope og vifte

Så hva skal man egentlig gjøre dersom en ørn kommer mot deg?

– Prøv å komme deg ut av situasjonen. Ikke provoser dem, sier Folkestad.

– Det kan være årsunger som ikke er skikkelig flygedyktige, eller som sitter og er usikre. Hvis du går imot, så kan du utløse angrep, forklarer han.

Man må absolutt ikke rope og vifte.

– Det er sannsynligvis ikke fornuftig for å roe skapningen som er i angrepsposisjon, sier Folkestad.