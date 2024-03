– Patruljen rykket ut på bakgrunn av en bekymringsmelding som kom fra et familiemedlem, sier politistasjonssjef Brit Fyksen ved Midtre Hallingdal politistasjon i en pressemelding.

– Da patruljen kom frem fant de fire personer i boligen. Alle ble bekreftet omkomne.

Politiet har ingen indikasjoner på at det er flere personer involvert i hendelsen.

– Det er for tidlig å si noe om relasjonen mellom de omkomne, da disse ikke er formelt identifisert, sier Fyksen. Hun sier videre at det er fire personer som er bostedsregistrert på adressen og at de pårørende til disse er varslet.

Ål i Hallingdal.

Politiet fortsetter med tekniske og taktiske undersøkelser på stedet utover natten.

Kriseteamet i Ål kommune er også varslet.