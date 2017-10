Fire albanere dømt: Hadde 58 kilo amfetamin i kjøleskapet og 25.000 MDMA-tabletter på badet

En tilfeldighet førte til at politiet fant dette kjøleskapet, fullt av amfetamin, i en leilighet i Bygdøy allé 29. oktober 2015. Foto: Politiet / NRK

Det startet med en ordinær utlendingskontroll, ifølge dommen fra Oslo tingrett. Politiet stoppet to menn og ba dem vise legitimasjon på Grünerløkka i Oslo, 17. oktober i 2015.

Begge fremviste pass. Bare den yngste, en da 24 år gammel mann, hadde lovlig opphold i Norge, mens en da 31 år gammel mann var i landet ulovlig.

24-åringen tok passet med seg og løp fra politiet på stedet. Den eldste mannen ble tatt med i arresten, og ble senere dømt for brudd på innreiseforbud til Norge.

31-åringen ble pågrepet med en nøkkel, den eneste nøkkelen han hadde på seg.

Fant leilighet i Bygdøy allé

31-åringen sa at det var en nøkkel han hadde funnet, og at den ikke var hans. Politiet klarte etter hvert å spore nøkkelen til en leilighet i Bygdøy allé. Leiligheten var tom da politiet åpnet døren, knappe to uker etter pågripelsen på Grünerløkka.

I kjøleskapet gjorde politiet imidlertid et oppsiktsvekkende funn:

Pakker med amfetamin, stablet i høyden. Totalt fant de over 58 kilo, noe av det gjemt bak grønnsaker. Det meste av amfetaminet var pakket i 36 pakker, der vekten var fordelt likt.

To dager før halloween, eller Allehelgensaften, fant politiet en større mengde MDMA-tabletter med gresskarsymboler. Foto: Politiet / Politiet

I skuffer og skap på badet lå det i tillegg 25.390 tabletter med ecstasy (MDMA), pakket i fryseposer og matposer.

Noen av pillene var grønne med et «Halloween-gresskar» på, noen var merket med et lønneblad. Andre var rosa og hjerteformede, med teksten «LOVE».

På noen av posene fant DNA fra en tredje mann, en 28-åring, og en fjerde mann på 36 år. Totalt ble det funnet DNA og fingeravtrykk i leiligheten fra fem menn.

Politiet har anslått verdien av beslaget til å være mellom 2,9 millioner kroner og 5,2 millioner.

– Regner man i brukerdoser blir verdien veldig, veldig mye høyere. Det er billigere jo større kvantum man kjøper, vi har lagt oss på en minimumsvurdering i retten, sier politiadvokat Nina Bakken i Oslo politidistrikt, som førte saken i retten for påtalemyndigheten.

Amfetaminet i kjøleskapet var pakket i 36 omtrent like store pakker. Foto: Politiet / Politiet

Gjemte seg på loftet

Samtidig med at politiet var i leiligheten i Bygdøy allé, låste nok nok en mann fra Albania, en 34-åring, seg inn i leiligheten.

Mannen ble pågrepet på stedet, med nøkler, lommebok, pass og telefon. Politiet lot mobiltelefonen være påskrudd, for å notere seg hvem som forsøkte å kontakte mannen.

Politiadvokat Nina Bakken i Oslo-politiet har ført saken mot de fire mennene for retten. Foto: NRK / NRK

Etterforskningen mot 34-åringen ledet politiet til en adresse på Tøyen. Da politiet kom til stedet pågrep de to personer, men ingen ville åpne døra til leiligheten. En nabo hadde sett en person springe opp til bodene på loftet.

Der fant de mannen som hadde stukket av fra utlendingskontrollen, sammen med en mobiltelefon knyttet til leiligheten i Bygdøy allé.

Politiet fant over 25.000 MDMA-tabletter på badet i leiligheten i Bygdøy allé. Foto: Politiet / NRK

På en murkant lå 46.500 kroner i 500-sedler. 281 gram kokain lå gjemt i en «Caterpillar» vintersko. I tillegg ble det funnet en Blackberry-telefon. Oslo tingrett skriver at politiet har erfaring med at denne typen telefoner ofte brukes av narkotikanettverk.

– Etterforskningen har ikke avdekket at de har vært knyttet til et nettverk. Men de er fra samme land, og tre av fire er fra samme område i Albania. De har oppholdt seg i Norge over kortere periode, sier politiadvokat Bakken, som tar forbehold om at dommen ikke er rettskraftig.

– Dette er en viktig sak, der vi starter etterforskning mot enkeltpersoner og prøver å finne bevis for hva som har skjedd. Det er Oslo tingrett enig i at politiet har klart.

Deler av ecstasytablettene i Oslo-leiligheten hadde påskriften «LOVE». Foto: Politiet / Politiet

10,5 år til 11,5 år fengsel

Fire personer er tiltalt og dømt for narkotikabeslagene. De fire nekter i hovedsak straffskyld.

36-åringen, som kom inn i leiligheten mens politiet var der, ble dømt til 11 år i fengsel . Han innrømmet besittelse av en mindre mengde narkotika, men forklarte at han havnet i leiligheten ved en tilfeldighet, etter at noen han møtte tilbydde en plass å sove. Dette har ikke retten festet lit til.

. Han innrømmet besittelse av en mindre mengde narkotika, men forklarte at han havnet i leiligheten ved en tilfeldighet, etter at noen han møtte tilbydde en plass å sove. Dette har ikke retten festet lit til. 33-åringen, som ble stoppet av politiet og dømt for brudd på innreiseforbud, fikk 10 år og seks måneder i fengsel . Han hadde nøklene til leiligheten i Bygdøy allé, men i retten forklarte han at han kun hadde vært der på besøk, uten at retten trodde på dette.

. Han hadde nøklene til leiligheten i Bygdøy allé, men i retten forklarte han at han kun hadde vært der på besøk, uten at retten trodde på dette. 28-åringen ble dømt til 11 år i fengsel . Han forklarte i retten at han kom til Norge for å søke asyl, på grunn av en sykdom. Retten påpeker at han hverken har søkt asyl eller helsehjelp i Norge, og skriver at troverdigheten hans er lav. Nektet straffskyld ved starten av rettssaken, men erkjente etter hvert besittelse av 25.390 MDMA-tabletter.

. Han forklarte i retten at han kom til Norge for å søke asyl, på grunn av en sykdom. Retten påpeker at han hverken har søkt asyl eller helsehjelp i Norge, og skriver at troverdigheten hans er lav. Nektet straffskyld ved starten av rettssaken, men erkjente etter hvert besittelse av 25.390 MDMA-tabletter. 26-åringen som stakk av fra politiet med passet sitt, fikk 11 år og 6 måneder i fengsel. Han erkjente straffskyld for besittelse av en mindre mengde kokain, men hevdet han ikke kjente til stoffet i leiligheten. Retten fant ikke forklaringen hans troverdig.

– Anker på alle punkter

Dommen i tingretten er ikke rettskraftig, de fire kan velge å anke til lagmannsretten. Øystein Storrvik representerer 33-åringen som ble stoppet i utlendingskontrollen.

– Min klient fikk den korteste straffen av dem. Han erkjenner ikke straffskyld, og vi anker dommen, sier Storrvik.

Advokat Abdelilah Saeme, som representerer 36-åringen formidlet fredag utfallet av dommen til sin klient, som «kommer til å anke på alle punkter».

Også Thomas Øiseth, som representerer 26-åringen, opplyser at også hans klient kommer til å anke dommen. Advokat Stein Viken skulle formidle utfallet av dommen til 28-åringen mandag, men har ikke besvart NRKs henvendelser etter dette.