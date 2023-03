Firda: 1,2 millionar bilde og videoar av pasientar låg tilgjengeleg internt

Avisa Firda skriv at ein internkontroll ved Helse Vest oppdaga sikkerheitsbresten. Her kom det fram at alle dei 40.000 tilsette i Helse Vest over ein periode hadde tilgang på detaljert informasjon om fødande i både Helse Førde og Helse Bergen.