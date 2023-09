Finnes nevnte ikke våpenaksjer i 2013 – var synlig i register for Solberg

Det viser NRKs innsyn i en rekke dokumenter fra Statsministerens kontor (SMK).

Erna Solberg ble statsminister i 2013. Alle statsråder har selv ansvar for å finne ut når de er inhabile. Da fortalte ektemannen Sindre Finnes til SMK at han eide aksjer i åtte selskaper som de burde være særlige oppmerksomme på.

Inntil tirsdag har SMK holdt tilbake informasjon om hvilke selskaper dette gjaldt. Men nå viser dokumentene fra SMK at Finnes ikke fortalte om våpenselskapet Kongsberg Gruppen, som E24 tidligere har omtalt var en eierpost.

Kongsberg Gruppen dukker derimot opp i Aksjonærregisteret i årene etter, som Solberg i likhet med alle nordmenn kunne slå opp i gratis. Da ville hun sett at Finnes eide flere aksjer som SMK ikke hadde fått beskjed om.

Det gjelder aksjer i selskaper som Norwegian Energy Company, Odfjell Drilling, Schibsted og Wallenius Wilhelmsen ved utgangen av 2013, viser NRKs kartlegging.

Erna Solberg har foreløpig ikke besvart NRKs henvendelser om saken.

Disse handlene sa han ifra om

Dokumentene som ble sluppet tirsdag viser hva Finnes har sagt til SMK om når han har kjøpt og solgt aksjer.

Da Solberg ble statsminister sa Finnes at han eide aksjer i åtte selskaper:

Det gjaldt selskapene Qfree, Kongsberg Automotive Holding, Marine Harvest, Wilh. Wilhelmsen ASA, TTS Group, Gjensidige forsikring ASA, Seadrill, Nordic Mining og Norsk Hydro, viser dokumentene.

I oktober 2014, ett år etter Solberg ble statsminister, varsler Finnes til SMK at han hadde solgt alle aksjene sine i en rekke selskaper. Det gjelder Nordic Mining, Kongsberg Automotive, Scana Industrier, Avocet Mining, Bionor, TTS Group og Photocure.

I 2015 sier Finnes at han har solgt aksjer i Seadrill og Odfjell Drilling.

Sa han gikk inn i fond – hadde fortsatt aksjer

Så går det to år, og Finnes gir beskjed i 2017 til SMK at han var i ferd med å foreta en «overføring av mesteparten av aksjene til aksjefond».

Men Aksjonærregisteret, som er offentlig tilgjengelig informasjon, viser igjen at informasjonen han oppga, ikke stemmer.

I slutten av 2017 er han registrert som eier av aksjer i Schibsted, Marine Harvest, Independent Tankers Corporation LT, Western Bulk Chartering, Norsk Hydro, Blueye Robotics og Wallenius Wilhelmsen.

Etter 2017 viser ikke dokumentene at det har vært noe dialog mellom Finnes og SMK omkring aksjene.

For to uker siden ble det kjent at Finnes hadde handlet enormt mye i aksjer, og Solberg hevdet at hun hadde blitt ført bak lyset. Handelen skaper alvorlig trøbbel for Solberg som har vært inhabil mens hun var statsminister. Samtidig vurderer Økokrim om de skal etterforske om finanshemmeligheter kan ha kommet på avveier.

SMK vil ikke gi medier innsyn i dokumenter som sier noe om hvordan Solberg selv vurderte habiliteten til å behandle saker som berørte selskaper.