– Situasjonen er ekstraordinær. Bankene kan bli påført betydelige tap, og lavere rente og fall i verdien av eiendeler vil gjøre det mer krevende for livsforsikringsforetakene å møte framtidige forpliktelser, skriver tilsynet i en pressemelding.

Finanstilsynet har i et brev til Finansdepartementet bedt om at det fastsettes en forskrift som tvinger banker og forsikringsselskaper å holde tilbake utbytter inntil videre.

– Etter Finanstilsynets vurdering er det nå viktig at norske banker og forsikringsforetak ikke gjennomfører disposisjoner som svekker soliditeten. Foretakene bør derfor inntil videre ikke betale ut utbytte eller foreta andre utdelinger av overskudd, heter det i pressemeldingen.

– Vil være inngripende

Å direkte regulere private selskapers rett til å disponere egne penger hører til sjeldenhetene i norsk næringsliv. Etter finansforetaksloven § 1-7 kan Finansdepartementet imidlertid gi forskrift om nærmere krav til finansforetak ut fra hensynet til å fremme finansiell stabilitet.

– Et forbud mot å betale utbytte og andre utdelinger vil være inngripende. I lys av den omfattende krisen landet nå er i, mener likevel Finanstilsynet at et slikt tiltak er nødvendig for å fremme finansiell stabilitet, skriver tilsynet.

Finanstilsynet presiserer at det ikke er snakk om å inndra penger, men å utsette utbetalinger.

Kan få konsekvenser for DNB

I MOTVIND: Konsernsjef Kjerstin Braathen i DNB kan se fram til et langt tøffere 2020 enn 2019 var for banken. Foto: Jeff Gilbert/Shutterstock

Om departementet skulle etterkomme ønsket, vil det blant annet få konsekvenser for DNB som hadde et godt 2019 i regnskapene. I februar i år varslet banken over 14 milliarder kroner i utbytte for 2019.

Dette var imidlertid før korona-effektene for alvor slo inn i norsk økonomi. DNB vil etter alle solemerker tape penger på en rekke lån gitt til norske bedrifter som nå sliter med å betale regningene.

At Finanstilsynet vurderte å be om utbyttebegrensning har vært kjent fra før, og det har kommet signaler fra DNB om at banken vurderte det foreslåtte utbyttet på nytt.

NRK har vært i kontakt med DNB som per nå ikke vil kommentere saken.