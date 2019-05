Regjeringen legger opp til å bruke 238 milliarder oljekroner i revidert nasjonalbudsjett. Det tilsvarer 2,9 prosent av pengene som sto på bok i Oljefondet ved inngangen til året.

Den økte pengebruken på 6,9 milliarder kroner fra budsjettet i fjor høst skyldes blant annet at det nå selges flere elbiler her i landet, sier finansministeren på pressekonferansen.

Høyt salg av elbiler gir lavere inntekter til statskassa

På biler som går på fossilt drivstoff tar staten inn enorme beløp på grunn av høye engangsavgifter når de selges som nye. På elbiler er det ingen slike avgifter, og heller ikke moms.

Jensen sier at statens strukturelle budsjettinntekter er nedjustert med om lag 3,3 milliarder kroner for 2019. 3 milliarder kroner av dette skjer som følge av at det nå selges svært mange elbiler.

– Dette forteller at politikken virker, og det er villet politikk. Vi er i gang med å jobbe med et nytt system for bilavgifter, som skal tre inn når vi har nådd målet for salg av nullutslippsbiler, sier Jensen.

Økonomer NRK har vært i kontakt med, er kritisk til den økte pengebruken.

SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski mener at regjeringen prioriterer feil i revidert budsjett. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– I år blir det en positiv finanspolitisk impuls. Men finanspolitikken er om lag nøytral dersom man ser 2018 og 2019 under ett, og hovedårsaken er at vi brukte mindre penger i 2018, sier hun, og avviser at regjeringen er for tung på den økonomiske gasspedalen.

Kritisk opposisjon

SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski er kritisk til regjeringens bruk av oljepenger.

– Jeg frykter at dette vil presse renten opp tidligere enn nødvendig. Det vil øke utgiftene for folk flest, og sparepengene til kommende generasjoner brukes opp, sier hun.

– Dette lukter valgkampbudsjett lang vei. Det er tydelig at Finansdepartementet har fått i oppdrag å hjelpe upopulære og stressa regjeringspartier, skriver nestleder i Rødt, Marie Sneve Martinussen i en epost.

