Finansdepartementet «forberedt» på at Stoltenberg kan fortsette

– Vi har fått med oss at forlengelse er et tema i Nato og forbereder oss på at det kan skje, sier kommunikasjonssjef Therese Riiser i Finansdepartementet til NRK.

Kommunikasjonssjef Therese Riiser i Finansdepartementet. Foto: TOR MARTIN BÆRUM

På spørsmål om hvordan en forlengelse vil slå ut for Norges Bank, der Stoltenberg er ment å tiltre som sentralbanksjef i høst, svarer hun:

– Hvordan det vil bli håndtert og hva som blir konsekvensene vil vi komme tilbake til dersom det viser seg at Stoltenberg ikke kan tiltre som planlagt.

– Opp til de allierte

På en pressekonferanse onsdag ble Stoltenberg nok en gang spurt om han vurderer å fortsette som generalsekretær i lys av krigen i Ukraina og den alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa.

– Dette er opp til de 30 allierte å avgjøre. Mitt fokus er å forberede toppmøtet i morgen i den mest alvorlige sikkerhetssituasjonen vi har vært i på flere tiår, svarte Stoltenberg.

Spørsmålet om ny forlengelse for Stoltenberg vil bli diskutert under det ekstraordinære toppmøtet i Brussel torsdag, melder den britiske avisen Financial Times.

Kilder i forsvarsalliansen sier til avisen at det er økende støtte til å forlenge Stoltenbergs periode. Dette skal også ha USAs støtte, ifølge avisen.

Støre: Vil ikke utelukke

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier til NTB at han ikke vil utelukke at spørsmålet om en ny forlengelse for Stoltenberg blir tema på torsdagens toppmøte.

– Jeg opplever bred støtte til jobben Jens Stoltenberg har gjort i Nato. Han har vært en samlende leder. Men jeg har ikke noen kommentarer til det utover det. Vi får se hva diskusjonen blir på toppmøtet, sier Støre til NTB.

Stoltenberg skal i utgangspunktet fungere som generalsekretær i Nato fram til 30. september. Etter det skal han etter planen tiltre i jobben som sentralbanksjef hjemme i Norge. I mellomtiden fungerer Ida Wolden Bache som sentralbanksjef.

Havnebyen Mariupol er omtrent lagt i grus som følge av de russiske angrepene de siste ukene. Du trenger javascript for å se video. Havnebyen Mariupol er omtrent lagt i grus som følge av de russiske angrepene de siste ukene.

Tre perioder

Spørsmålet om en tredje forlengelse ble også reist i forrige uke, da Stoltenberg møtte nordisk presse i Nato-hovedkvarteret i Brussel. Den gang svarte Stoltenberg at han var fullt fokusert på jobben som generalsekretær, samtidig som han gjentok at planen var å flytte hjem til Norge i høst.

– Jeg har ett fokus nå, og det er å gjøre jobben min i Nato. Så har jeg fått en jobb i Norge som jeg planlegger å tiltre mot slutten av året, som har vært planen hele tiden, sa han, ifølge NTB.

Den tidligere norske regjeringssjefen begynte som generalsekretær i 2014, men åremålet er i etterkant blitt forlenget to ganger. Kun nederlandske Joseph Luns, som ledet alliansen fra 1971 til 1984, har flere år bak seg som Nato-sjef enn Stoltenberg.