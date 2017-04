– Jeg spiste lunsj på Kulturhuset da jeg plutselig så at folk begynte å løpe, sier en kvinne, som filmet panikken med mobilen til SVT.

Hun forteller at mange av gjestene på Kulturhuset, som ligger like ved handleområdet, ble vitner til dramaet da en lastebil dundret inn i det populære handleområdet sentralt i den svenske hovedstaden like før klokken 15.00.

Kvinnen sier at hun tok opp mobilen og filmet lastebilen etter at den hadde kjørt inn i kjøpesenteret Åhlens city.

– Jeg spiste lunsj og så plutselig mange som skrek og løp. Så kom politiet og ba oss om å fjerne oss, sier en eldre dame.

I sjokk

Da lastebilen kjørte rett inn i folkemengden flyktet folk i panikk. Flere skal ha reddet seg unna ved å flykte inn i tilstøtende butikker.

Stemningen i Stockholm beskrives av vitner som rolig etter angrepet. Mange forsøker fortsatt å skjønne hva som har skjedd.

– Jeg kom ut fra en butikk. Jeg hørte et stort smell. Deretter så vi en stor lastebil komme kjørende, forteller Nils, som befant seg midt i Drottninggatan, til SVT.

Han forteller at han raskt skjønte hva som skjedde og at mange, inkludert ham selv, rømte inn i butikkene. Lastebilen passerte ham på utsiden. Han sier han tror mange i denne delen av Drottninggatan klarte å rømme unna.

– Vi gikk tilbake på gaten og forsøkte å skjønne hva som hadde skjedd. Jeg gikk planløst rundt. Jeg så personer på bakken, sier han.

– Blod og skadde mennesker

SVT:Vitner om terrorangrepet i Stockholm.

Et vitne forteller til nyhetsbyrået TT at det var masse blod på gaten. Vitnet kom ut fra Centralbadet på Drottninggatan like etter at lastebilen hadde kjørt forbi.

– Det er fryktelig. Masse blod på gaten og folk som lå overalt. Det ble gjort hjerte-lunge-redning på to personer akkurat der jeg kom, men én av dem var nok allerede død, forteller vitnet.

Minst tre personer skal være drept i angrepet, som betegnes som et terrorangrep av Sveriges statsminister Stefan Löfven. Minst åtte skal være såret.

– Sverige er blitt angrepet. Hendelsen i Stockholm er en terrorhandling, sier Löfven til svensk presse. Statsministeren er på reise sør i Sverige.

Lastebilen skal ha blitt stjålet tidligere fredag da sjåføren skulle laste av varer.

Ifølge svenske medier kjørte lastebilen først rolig inn i Drottninggatan før den satte opp farten og dundret rett inn i kjøpesenteret Åhlens City, som ligger i enden av gågata.