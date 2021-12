Film og TV-legenden Betty White er død

Betty Whites karriere på skjermen strakk seg over åtte tiår. Hun var en av de første virkelige stjernene på amerikansk TV, og har vunnet en lang rekke priser.

I Norge var hun kanskje mest kjent for rollen som norsk-amerikaneren Rose Nylund i «The Golden Girls» som gikk på NBC fra 1985 til 1992. Serien gikk på norsk TV under tittelen «Pantertanter».

I 1986 vant serien Emmy i kategorien komedie og White fikk selv prisen for beste komedieskuespiller det året.

De fire hovedrollene i The Golden Girls: Fra venstre Estelle Getty, Rue McClanahan, Bea Arthur og Betty White. Foto: AP

Til Los Angeles på 30-tallet

White ble født i Illinois i 1922 og var enebarn. Familien flyttet Los Angeles på 30-tallet der White begynte å jobbe som skuespiller og modell.

Andre verdenskrig satte karrieren på vent, men på slutten av 40-tallet fikk hun jobb i TV-programmet «Hollywood on Television». Dette var et talk show som gikk flere ganger i uka og hvor hver episode var flere timer lang. I 1951 tok White over programlederjobben alene, og tilbrakte store deler av programmet snakkende alene inn i kamera.

Betty White avbildet i 1965. Foto: AP

White erobret sitt publikum med en sylskarp kombinasjon av sjarm og komisk talent. Hun lanserte sin egen situasjonskomedie, «Life With Elisabeth» i 1952.

Samtidig holdt hun sin egen merkevare varm gjennom å delta som gjest i underholdningsprogrammer. Det var slik hun møtte sitt livs kjerlighet, Allen Ludden, som gjest i programmet «Password» i 1961. De giftet seg to år etter og holdt sammen til Ludden døde av kreft i 1981.

«Feministisk» 70-tallsserie

Flere av hovedrollene i Mary Tyler Moore Show: Fra venstre Ed Asner, Betty White, Mary Tyler Moore og Ted Knight. Foto: Reed Saxon / AP

En av Whites store suksesser på 70-tallet var rollen som den rappkjeftede og manneglade Sue Ann Nivens i «The Mary Tyler Moore Show».

Seriens hovedrolle, Mary Richards, var en ugift kvinne som fokuserte på karrieren som produsent av et nyheter på TV. En uavhengig kvinnelig hovedrolle, uten en mann i livet, var relativt sjelden på amerikansk TV på den tiden.

Serien var ikke eksplisitt feministisk, men kan sies å vise fram flere feministiske verdier i en tid der kvinner på TV ofte var husmødre.