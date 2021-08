Fikk straffeskatt for manglende alarm – nå må Skatteetaten endre praksis

Tobias Eriksen er 32 år gammel, og bor i Ammerud gård borettslag i Oslo.

Hans far, Jørn Eriksen, og andre foreldre bygde dette borettslaget til sine ti utviklingshemmede barn tilbake i 2014.

Stor straffeskatt i år

I vår fikk borettslaget straffeskatt på 150.000 kroner, i stedet for momskompensasjon som de mente de hadde rett på.

Momskompensasjon betyr at det gis fradrag for merverdiavgift. Det gis til kommuner, fylkeskommuner og visse private og ideelle virksomheter.

Straffeskatten ble gitt fordi Skatteetaten mener boligene måtte ha et alarmsystem, selv om det er personale til stede 24 timer i døgnet.

I juni kunne NRK fortelle at foreldre hadde bestemt seg for å gå til søksmål mot staten.

Endring for mange

Nå blir det endring for Tobias og andre i samme situasjon. Finansdepartementet mener at de likevel har rett på momskompensasjon, og det vil gi dem mer penger å rutte med.

Ifølge Husbanken omfatter det om lag 500 utviklingshemmede i borettslag her i landet.

Jørn Eriksen har sammen med andre foreldre bygget bolig til sin utviklingshemmede sønn. Han forventer nå at straffeskatten blir tilbakebetalt. Foto: Jorunn Hatling / NRK

– Det er vi veldig glade for. Det er det eneste riktige. Vi har kommet i mål etter en enormt lang og vanskelig kamp. En unødvendig kamp, sier Jørn Eriksen til NRK.

Han sier han opplevde seg stemplet som kriminell da straffeskatten kom.

– Vi er kriminelle som har prøvd å lure staten, sa han til NRK tidligere i år.

For streng praktisering

Finansminister Jan Tore Sanner opplyser at det kom en forskrift til merverdiavgiftskompensasjonsloven i 2017. Da var formålet at også borettslag skulle kunne få momskompensasjon.

– Når vi ser at praktiseringen har vært for streng så endrer vi på det, sier finansminister Jan Tore Sanner. Foto: Christian Ziegler Remme / NRK

– Skatteetaten har tolket kravet til 24-timers alarm for strengt, sier Sanner nå til NRK.

Han innrømmer at både han og Finansdepartementet må ta ansvar for at reglene er praktisert for strengt. Etter at NRK har vist hvordan dette har virket i praksis, er regelverket gjennomgått. Sanner er opptatt av at regelverket nå blir mer fleksibelt.

– Nå er det min klare vurdering at det har vært praktisert for strengt. Og det rydder vi nå opp i, sier han.

Sendt ut ny tolking

Han har nå sendt ut en ny tolking av regelverket til Skatteetaten.

– Det må de forholde seg til, sier Sanner.

– Praktiseringen har vært for streng. Det må Skatteetaten ta inn over seg, fortsetter han.

Les deler av Finansdepartementets nye tolkning her:

Utdrag fra tolkningen fra Finansdepartementet til Skatteetaten Ekspandér faktaboks «Finansdepartementets vurdering Kravet om «24 timers alarmsystem» er av Skatteetaten praktisert som et krav om at boligen må ha et alarmsystem som beboerne kan benytte for å tilkalle personell fra en personalbase. Finansdepartementet anser at botilbud som er tilrettelagt for heldøgns pleie- og omsorgstjenester, hvor beboernes vedtak om heldøgns pleie- og omsorgstjenester ivaretas gjennom døgnkontinuerlig bemanning, bør likestilles med særskilt tilrettelegging i form av alarmsystem. Tilrettelegging ved at borettslag eller eierseksjonssameie til enhver tid er bemannet med helse-/omsorgspersonell, utgjør etter Finansdepartementets syn en større grad av tilrettelegging enn ved installering av et alarmsystem. Nåværende forvaltningspraksis innebærer etter Finansdepartementets syn en for streng fortolkning av bestemmelsen»

– Jeg vil legge til rette for at vi også skal ha borettslag med momskompensasjon og nå utvider vi mulighetene ved at også døgnkontinuerlig bemanning vil kunne få momskompensasjon, sier Sanner.

Dette gjelder ikke bare Ammerud gård borettslag, men mange andre borettslag for utviklingshemmede også. Regelverket blir mer fleksibelt for at også utviklingshemmede skal ha frihet til å velge hvor de skal bo.

Mener endring må ha tilbakevirkende kraft

Nå er Eriksen glad de er kommet i mål, og at det blir endringer.

For siden borettslaget ble etablert i 2014 har det vært en evig kamp. Eriksen har hele tiden ment de har rett på momskompensasjon. Og i alle fall siden 2017 da den nye forskriften til loven kom.

Han mener at finansministerens endring også må ha tilbakevirkende kraft. Og at de, og alle andre dette gjelder, får igjen straffeskatten de allerede har betalt.

– Det ville vært oppsiktsvekkende hvis vi ikke får det, avslutter Eriksen.

– Finansdepartementet har gitt en tolkningsuttalelse, den må følges heretter. Mer nøyaktig svar kan vi ikke gi på det nåværende tidspunkt, svarer seniorrådgiver Bjørnar Angell i Finansdepartementet til NRK.