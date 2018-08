Fikk slankereklame etter eksamenskurs

Selskapet Aspiri omtaler seg selv som Skandinavias største tilbyder av eksamensforberedende kurs.

Studenter som har vært på kurs eller i kontakt med selskapet har registrert seg for å motta informasjon fra Aspiri.

Denne meldingen tikket inn hos nåværende og tidligere BI-studenter denne uka.

Men denne helgen fikk studenter som har deltatt på kurs hos selskapet en tekstmelding hvor de fikk tilbud om rabatt på slankebehandling.

«Prøv lymfedrenasje eller vektreduksjon (45 min) for kun kr 300 (veil 1995) med rabattkode SKBI neste uke. 5 klipp for kun 3995. Les mer og bestill på sknorge.no»

– Vil ha faglig hjelp, ikke slanketilbud

Kristine Kverneland trodde først det måtte ha skjedd en feil:

– FAG IKKE VEKTREDUKSJON: – Først synes jeg det var litt latterlig, men så synes jeg det var forkastelig. De skal hjelpe oss med det faglige, ikke tilby oss slankekur, sier Kristine Kverneland til NRK. Foto: Privat

– Jeg hadde ikke forventet at det skulle komme noe sånt fra dem. Først synes jeg det var litt latterlig, men så synes jeg det var forkastelig. De skal hjelpe oss med det faglige, ikke tilby oss slankekur, sier Kverneland til NRK.

– Jeg hadde forventet at de hadde sendt melding og beklaget dersom dette var en feil.

– Mister troverdighet

Elisabeth Ruud Alvern har også deltatt på kurs i regi av Aspiri.

– HÅRREISENDE: – Jeg synes dette er hårreisende. Selv om dette er sendt til en voksen studentgruppe, synes jeg at dette er ting man bør finne fram til selv dersom man ønsker informasjon, sier Elisabeth Ruud Alvern. Foto: Privat

– På kurset ga jeg fra meg e-post-adresse og telefonnummer. Jeg hadde regnet med at innholdet jeg fikk av dem var faglig relevant. De mister mye troverdighet når de går ut sånn, og det gir meg ikke lyst til å ta flere kurs hos dem.

Hun reagerer også på hva det reklameres for i meldingen.

– Jeg synes dette er hårreisende. Selv om dette er sendt til en voksen studentgruppe, synes jeg at dette er ting man bør finne fram til selv dersom man ønsker informasjon, sier Alvern.

– Legger meg helt flat

Andreas Bjerkedal er daglig leder i Aspiri Eksamenskurs AS. Han er også styreleder og kontaktperson for SK Norge AS, altså slankeklinikken som det reklameres for i tekstmeldingen.

Han bekrefter overfor NRK at det var hans selskap som sendte ut reklamen.

– Meldingen gikk ut til Aspiri-kunder ved BI Oslo som har takket ja til reklame. Det gjelder imidlertid ikke reklame fra tredjeparter, hvorfor jeg må legge meg helt flat og ta selvkritikk, skriver Bjerkedal i en e-post.

Han innrømmer at han ikke har hatt «den nødvendige kunnskapen til gjeldende regler».

Beklagelses-sms

Bjerkedal sier han mandag har sendt ut en beklagelses-tekstmelding til alle studentene som fikk tilbudet, hvor han lover å ikke gjøre det igjen.

– Jeg har forstått at dette er sensitivt og vil holde meg unna dette i all tenkelig fremtid, skriver Bjerkedal.

Han legger til at han «står veldig inne» for behandlingene han tilbød i tekstmeldingen til studentene.

– Det var ment som en hyggelig gest til gamle kunder i forbindelse med at jeg nylig har startet SK. Min tanke var at tilbudet om behandlingene ville bli tatt godt imot, men har forståelse for at flere har opplevd dette som spam.