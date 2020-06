Fikk kriselån – kjøpte aksjer i vindkraft

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I slutten av mai fikk politiet informasjon fra Enheten for finansiell etterretning hos Økokrim om noe som kunne se ut som et bedrageri overfor en bank.

Banken hadde utbetalt 630.000 kroner i statsgarantert lån til en mann bosatt i Oslo.

– Det som vekket vår interesse, var at pengene han hadde lånt, ble overført til mannens private konto i en annen bank. Etterforskningen viste at pengene så gikk videre til et selskap som tilrettelegger for kjøp av aksjer, og deretter brukt til å kjøpe teknologiaksjer, sier politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen i Oslo politidistrikt.

Mannen, som nå er siktet for grovt bedrageri, eier to kiosker på Østlandet.

– Det var jo et statsgarantert lån som ble ytt til ham for å hjelpe ham gjennom koronakrisen. Da kan man ikke bruke pengene til å kjøpe aksjer i vindkraft, sier Meeg-Bentzen.

Flere saker etterforskes

Mannen er avhørt av politiet, men ifølge politiadvokaten erkjenner ikke den siktede å ha gjort noe straffbart.

Politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen sier politiet har sett flere slike bedragerisaker under koronakrisen. Foto: Gry Veiby / NRK

NRK har vært i kontakt med mannen, som ikke ønsker å kommentere saken. Han har foreløpig ikke fått oppnevnt advokat.

– I avhør har han forklart at etter at pengene var utbetalt, hadde han ikke bruk for lånet. Derfor skal han ha valgt å bruke dem på en annen måte, sier Meeg-Bentzen.

Politiet besluttet å ta beslag i pengene, og gjorde banken oppmerksomme på at de var utsatt for et bedrageriforsøk. Pengene er nå tilbakeført til banken.

– Vi har sett flere slike saker. For en eksempel en restaurant i Oslo som også fikk utbetalt et statsgarantert lån, men der ble pengene brukt til å betale gammel kredittkortgjeld. Der vil det også bli en tiltale for bedrageri. Jeg mener betingelsene for statsgarantert lån ikke er at man skal betale gammel gjeld. Flere slike saker er nå under etterforskning, sier Meeg-Bentzen.

DNB: – Alvorlig

DNB har innvilget omkring 2500 statsgaranterte lån.

Terje Fjeldvær, DNBs leder for bedrageribekjempelse, anslår at de har ti bedragerisaker til behandling nå.

Av de rundt 2500 lånene DNB har innvilget har omkring ti blitt utredet for bedrageri, sier Terje Fjeldvær. Foto: Stig B. Fiksdal

– Vi har valgt å prioritere og utrede disse sakene. Når disse kriseordningene blir misbrukt, er det alvorlig, sier Fjeldvær.

I noen av sakene har søknaden blitt avslått på bakgrunn av feil informasjon, mens andre har fått utbetalt et lån og brukt det til andre formål.

DNB har valgt å anmelde forholdene for å hjelpe staten med bedragerisakene.

– Staten tar jo den største finansielle risikoen i disse lånesakene, men vi ser også at politidistriktene og Økokrim har vært veldig ivrige i sakene og får tatt dem, sier Fjeldvær.