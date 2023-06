Fikk flere meldinger om truende oppførsel – politiet skjøt mann i benet

– Politiet fikk flere meldinger om at en mann oppførte seg truende på en adresse i Modum natt til lørdag.

Det bekrefter Kjell Magne Tvenge, fungerende leder for politiet i Buskerud, overfor NRK like før klokken 15.

Han legger til at dette var var bakgrunnen for at politiet bevæpnet seg.

Det var rundt klokken 00.44 at politiet rykket ut til Åmot i Modum kommune etter melding om en trusselsituasjon.

Kjell Magne Tvenge, fungerende leder for politiet i Buskerud.

Ved patruljens ankomst ble mannskapet forsøkt angrepet med en farlig gjenstand, opplyste Sør-Øst politidistrikt på Twitter.

Politiet løsnet skudd, og en person ble kjørt til sykehus for oppfølging.

Tvenge ønsker ikke å si noe om hva mannen truet politiet med, men han beskriver den som en farlig gjenstand.

Det er ikke bestemt om mannen skal fremstilles for en eventuell varetektsfengsling.

– Det blir det opp til politiadvokaten å avgjøre i løpet av helgen, sier Tvenge.

Mannen er siktet for trusler mot politiet og er på sykehus for behandling.

Ble skutt i benet

Spesialenheten for politisaker etterforsker saken, det bekrefter påtalefaglig etterforskingsleder Kari-Anne Hille Valla.

Klokken 14 melder Spesialenheten at de i natt ble varslet om at en person er skutt i beinet av politiet under en tjenestehandling på Åmot i Modum.

Fornærmede er ikke påført livstruende skader.

– Det er besluttet å iverksette etterforsking, melder Spesialenheten som har etterforskingsplikt i saker hvor en person blir alvorlig skadet som følge av politiets tjenesteutøvelse, uavhengig av om det er mistanke om at straffbart forhold er begått.

Setter i gang avhør så snart som mulig

Spesialenheten melder at formålet med etterforskingen er å få belyst hendelsesforløpet, og de nærmere omstendighetene rundt situasjonen hvor det ble avfyrt skudd.

– Vi er i oppstartsfasen av etterforskingen, og det derfor begrenset hva vi kan gi av informasjon om saken, heter det i pressemeldingen.

Videre opplyses det at våpen involvert er sikret og at Spesialenheten så snart som praktisk mulig vil avhøre de involverte tjenestepersonene, fornærmede og vitner.

«Av hensyn til den videre etterforskingen gis det ikke mer detaljert informasjon om saken på nåværende tidspunkt», avsluttes presseskrivet.