Fikk dødsdommen: – Jeg lever dypere enn jeg noensinne har gjort

Standupkomiker, skribent og dramatiker Shabana Rehman går barbeint i gresset.

– Jeg fikk lyst til å kjenne litt på jorda. Det er så fint. Hvorfor har jeg ikke gjort mer av dette i livet mitt?

NRK møter henne på gården i Aurskog-Høland, hvor hun bor sammen med samboeren Petter Simonsen.

Sykdommen har tæret på kroppen, hun er spedere enn slik vi er vant til å se henne og hun må få hjelp til å få i seg nok næring.

– Jeg har akseptert situasjonen og alvoret i det. Foto: Ellen Omland/NRK

I april ble det kjent at Rehman hadde fått påvist bukspyttkjertelkreft med spredning, og at hun ikke hadde lenge igjen å leve.

– Det høres kanskje utrolig ut, men det er på mange måter en fin reise også, fordi jeg erfarer å leve på en langt dypere måte enn jeg noensinne har vært i nærheten av før, forteller Rehman.

– Det er sterkt å innse det når du nærmest har fått en dødsdom. Men vi kan alle bli rammet av sykdom og det er ikke bare jeg som skal reise videre, vi skal alle reise videre en dag. Derfor synes jeg det er litt morsomt når alle blir så forskrekket. «Å, gud, skal du dø?»

– Vi skal jo alle dø, smiler Rehman.

– På mange måter har det blitt bedre å leve, sier Shabana Rehman. Foto: Ellen Omland/NRK

Modig stemme: Får pris

Rehman behandles for tiden for sykdommen i Tyskland.

Hun og samboeren har et forsiktig håp.

– Folk med diagnosen får beskjed om at det ikke er mer legene kan gjøre. Jeg har sett mange gi opp. Jeg synes ikke de fortjener det. Det er en dyp, menneskelig ting å ha håp. En menneskerett, faktisk. Og jeg har håp. Det kan jeg ikke løpe fra. Det er der. Og derfor har jeg bestemt meg for å være åpen om sykdommen, sier hun.

Intervjuet skal ikke vare lenge, for det spiser av kreftene.

Det er bare et døgn siden hun fikk vite at hun er tildelt Norsk PENs Ossietzkypris 2022 for sin utøvelse av ytringsfriheten på «kreativt og oppsiktsvekkende vis» over flere tiår.

– Det har også vært noen vakre opplevelser. Jeg har blitt mye mer sanselig. På mange måter har det blitt bedre å leve. Jeg kjenner ikke frykt eller dødsangst. Jeg har grått mine tårer, jeg har kjent en sorg, ikke minst på vegne av mine pårørende. Virkelig, forteller hun. Foto: Ellen Omland/NRK

– Shabana Rehman har vært en modig stemme i Norge mot religiøs undertrykkelse og æreskultur i nesten en generasjon og har banet vei for større åpenhet om vanskelige spørsmål de siste 25 årene, heter det i Norsk PENs pressemelding.

Årets pris deles ut 15. november på Litteraturhuset i Oslo.

– Akkurat denne prisen betyr noe spesielt. Fordi den er knyttet til noe jeg har engasjert meg i hele livet mitt. Det er å kunne bruke ordet fritt, sier Rehman.

Fant kjærligheten

– Hvor viktig er det for deg å ha noe å se frem til?

– Det er faktisk veldig avgjørende. Noe jeg oppdaget da jeg fikk beskjeden av legene var at fremtiden, fremtidsbilder forsvant. Kalendre betydde plutselig ikke noe lenger og det gikk opp for meg hvor drevet vi er av å planlegge framtiden.

Rehman forteller at hun jobbet for å få tilbake bilder av framtiden. Og at kjæresten, som hun møtte da hun var syk, ga henne fremtidshåp igjen.

– Kjærligheten ga meg dette tilbake etter at jeg traff Petter. Da begynte det smått å dukke opp igjen. Rett etter at jeg fikk diagnosen, klarte jeg ikke planlegge uker fram i tid, sier hun.

– Det har vært en veldig tøff prosess. Jeg har kjent på mye smerte som jeg ikke visste jeg skulle gjennom, smerteanfallene har vært veldig tøft. Foto: Ellen Omland/NRK

«Kontroversiell»

Rehman startet som spaltist i VG i 1996 og debuterte som standupkomiker tre år senere. Hun var spaltist i Dagbladet i sju år fra 2000, senere i Aftenposten og Nettavisen.



Rehman gjorde seg bemerket da hun stilte opp i Dagbladet i 2000, kun iført kroppsmaling med det norske flagget. I 2004 vakte det oppsikt da hun løftet mulla Krekar under et arrangement i Oslo.

Ossietzkyprisen deles ut årlig til en person eller institusjon som over tid, eller i forbindelse med en spesiell sak eller hendelse, har gjort en særlig innsats for ytringsfriheten.

Shabana Rehman har provosert mange i det pakistanske miljøet, men også utenfor.

– Jeg ser ikke på reisen jeg har hatt i offentligheten som spesielt provoserende. Den har vært utradisjonell. Jeg har hatt mine kreative innfall og jeg har beskyttet og forsvart det jeg har trodd på. Og har vært helt avhengig av ytringsfrihet for å kunne gjøre det, sier Rehman.

– Hvis du skal trekke fram en ting du har gjort, som har vært spesielt betydningsfullt, hva vil det være?

– Jeg tror det viktigste for meg, den ene tingen, er å stå i det. Uansett hva det har vært. Så lenge en har fulgt en samvittighet.

– Er det noe du angrer på?

– Vet du hva, det er det ikke. Det kan godt hende at noe kunne vært gjort annerledes, men da hadde det ikke vært min unike reise. Jeg ser på alt som en erfaring, erfaringer angrer man ikke på. Erfaringer blir en del av det mennesket du blir, det du har lært, og hvordan du håndterer ting.

Rehman sier at hun gleder seg til utdelingen i november.

– Det blir enda et framtidsbilde å se fram til, smiler hun, og legger til:

– Du må prøve å gå barbeint du og, for det er så deilig. Just do it!