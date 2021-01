Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I begynnelsen av desember anslo Folkehelseinstituttet at R-tallet lå på 0,8. Reproduksjonstallet viser hvor mange hver smittet person smitter videre.

Nye, foreløpige beregninger viser at tallet har steget. Hver koronasmittet viderebringer nå viruset til 1,3 personer i snitt.

Det bekymrer FHIs smitteverndirektør Geir Bukholm.

– Vi er bekymret for smittesituasjonen i Norge nå. Den er ustabil og vi vet ikke hvordan dette kommer til å gå de første ukene etter nyttår. Dette er noe vi må observere fremover, sier Bukholm.

– Kan gå høyere enn det nivået

De endelige tallene kommer ikke før på onsdag.

Slik det ligger an nå, kan inneværende uke få smittetall som er omtrent på samme nivå som da nedgangen begynte i november.

– Nå er vi kanskje tilbake på det nivået vi var på da det snudde i november. Da er faren stor for at det går høyere enn det nivået, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg til NTB.

Om R-tallet ikke går ned, vil det medføre et stort press på helsevesenet. Bukholm sier norske helsemyndigheter ønsker at R-tallet igjen kommer under 1 så raskt som mulig.

– Samtidig må R-tallet tolkes med forsiktighet. Smittesituasjonen i Norge er preget av utbrudd, og utenfor disse utbruddene er ikke situasjonen den samme.

Ikke utslag fra mutert virus

FHI har ikke noen entydig forklaring på hvorfor R-tallet øker.

Bukholm sier det kan ha sammenheng med at noen har blitt mindre flinke til å holde avstand og følge generelle smitteverntiltak. I tillegg er noe av smitten knyttet til innreise til Norge, samt reiseaktivitet innad i Norge, sier Bukholm.

Den siste tiden har det kommet meldinger om virusvarianter som er mer smittsomme enn tidligere. FHI tror ikke dette har bidratt til smitteøkningen, og viser til at det kun er påvist et fåtall smittetilfeller knyttet til det muterte viruset foreløpig.

På spørsmål om hva den økende smittetrenden kan bety for vaksinestrategien, svarer Bukholm at man uansett vil starte vaksinering slik situasjonen er nå.

– Vi gjennomfører vaksinering etter planen, og håper det går etter planen.

Bukholm sier kommunene står overfor store oppgaver når det gjelder sporing og smittebegrensende tiltak.

– Det vil også påvirke kapasiteten til å gjennomføre vaksinasjon. Vaksinasjonsarbeidet er komplekst og krever stor oppmerksomhet i kommunene.