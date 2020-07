FHI: Uaktuelt med vurdering på kommunenivå

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Mange nordmenn venter på grønt lys for å dra på hytta i Sverige. I Västra Götaland län, som grenser til Norge, ligger smittetallet per 100.000 innbygger på 75, rapporterte Folkhälsomyndigheten fredag. Dette er langt over Norges grense på 20.

I kommunen Strömstad, et populært feriemål blant nordmenn, ligger tallet på 23 for uke 29, melder Smittskydd Västra Götaland. Likevel vil ikke FHI gjøre vurderinger på kommunenivå i Sverige.

– Vi kommer ikke til å gå ned på kommunenivå i Norden. Vi ser at smitten er på vei ned mange steder i Sverige og håper å kunne åpne mer opp etter hvert, sier overlege Siri Helene Hauge i Folkehelseinstituttet.

Hytteeiere skuffet

Gjentatte ganger har menneskene bak «Gruppen for oss med fritidsbolig i Sverige» sendt brev til myndighetene om å endre reglene for reise til fritidsboliger.

Kåre Odland har bare reist på dagsturer til fritidsboligen sin over grensen, men savner regler som lar ham overnatte der.

– Uavhengig av om sonene er røde eller grønne så synes jeg vi kunne gjort som Danmark, og fått egne regler for de med fritidsboliger. Både Danmark og Finland har det, og jeg forstår ikke hvorfor den eneste reglen vi har i Norge var den vi fikk i mars om at man får lov å dra på dagstur for vedlikehold, sier Odland.

Han forteller at svensker med hytter i Finland får reise dit, og at dansker med fritidsbolig i Sverige får oppholde seg der uten å må i karantene, selv om de er i en rød sone.

Kan vurdere regioner

– FHI vil vurdere om det er mulig å gjøre regionsvurderinger også utenfor Norden, men vi må nok forvente å forholde oss til landsvurderinger også fremover, sier overlege Hauge.

De grønne landene og områdene kan nordmenn reise til uten krav om innreisekarantene i Norge fra 25. juli. Foto: Grafikk: Hilda Klaveness / NRK

FHI bruker data fra det europeiske smittevernbyrået i sine vurderinger, som samler data fra land og ikke regioner. Offisielle tall fra enkeltland blir brukt i den grad det er mulig å oppdrive.

Spanske helsemyndigheter oppdaterer sitt kart over spanske regioner hver kveld i ukedagene.

– Regjeringen vil vurdere om det på sikt kan ligge til rette for regionvis vurdering av land utenom Norden, og vil eventuelt komme tilbake til dette dersom helsemyndighetene mener det kan gjøres på en god og helhetlig smittevernfaglig måte, sier Wera Helstrøm, kommunikasjonsrådgiver i Utenriksdepartementet.

Spania ønsker endring

Lørdag bestemte britiske myndigheter at reisende som har vært i Spania må i to ukers karantene når de kommer tilbake til Storbritannia.

Spania ønsker at Storbritannia skal gjøre unntak fra karanteneplikten for turister som har vært på Kanariøyene eller Balearene. Her er smitten lavere enn på fastlandet.

ØNSKER UNNTAK: Spanske myndigheter ber Storbritannia gjøre unntak fra karanteneplikten for Balearene og Kanariøyene for å holde liv i turistsesongen. Foto: Enrique Calvo / Reuters

– Spania er trygt, det er trygt for spanjoler, det er trygt for turister, sa utenriksminister Arancha Gonzalez Laya til Reuters søndag.

I fjor sto briter for en fjerdedel av alle ankomster i Spania. Omkring 18 millioner briter besøkte landet i 2019.

– Vi vet at vi seiler gjennom ukjent farvann, det vi må gjøre er å få igjen tilliten og sikkerheten som er essensielt for turismen, sa landbruksminister Luis Planas til Antena 3.