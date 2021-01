Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Første uka i januar ble det registrert 4645 nye tilfeller av korona i Norge. I uke tre var tallet 2180 personer. Det er en nedgang på 53 prosent, skriver Folkehelseinstituttet i sin nye ukesrapport.

Andelen av de som fikk påvist korona da de testet seg, har også gått ned fra 2,5 prosent til 2,1 prosent.

Samtidig er det færre personer totalt som tester seg for koronaviruset. FHI mener likevel at de har klart å fange opp 63 prosent av dem som har blitt smittet i Norge de siste to ukene.

Smittetallet R, som sier noe om hvor mange andre personer én smittet smitter videre, er nå 0,6. Det vil si at smittespredninga avtar.

137 tilfeller av muterte varianter

Antallet som blir innlagt på sykehus med covid-19 har holdt seg stabilt på 78–96 nye innleggelser i uka. Antallet personer som har dødd med covid-19 ligger ifølge FHI på samme nivå som for fem uker siden.

Overlege ved FHI, Preben Aavitsland, skriver på Twitter at det er «ingen farlig utvikling i epidemien».

Han sier til Bergens Tidende at mutantviruset har lavere spredningsevne enn tidligere antatt.

– Men den er fortsatt betydelig høyere enn for det vanlige koronaviruset, sier Preben Aavitsland til avisen.

FHIs tidligere beregninger av spredningsevnen, kjent som «R-tallet», har vært på 0,4–0,5 høyere enn det «vanlige» koronaviruset.

– Vi regner med at spredningsevnen for den engelske varianten er sånn at en pasient i gjennomsnitt smitter omtrent 0,3 eller 0,4 flere pasienter enn en pasient med det gamle viruset, opplyser Aavitsland til BT.

Så langt har FHI påvist 137 tilfeller av de mer smittsomme variantene av koronaviruset i Norge. 135 av disse er varianten som ble oppdaget i England. To i Sør-Afrika.

De fleste av disse har kommet direkte fra utlandet eller har smittet nærkontakter i Norge. I tillegg har man nå også tilfeller av at den engelske varianten har smittet videre i Nordre Follo og Oslo.

Mange av personene som har fått påvist det muterte viruset, fikk en positiv koronatest allerede i desember og i begynnelsen av januar. FHI har i ettertid funnet ut at disse altså skyldtes en mer smittsomt, mutert variant.

FHI har undersøkt 5,2 prosent av alle positive tester i januar, for å se om disse skyldtes en mutert variant.

Strengere tiltak for å få oversikt

4. januar innførte regjeringa strenge smitteverntiltak i hele landet. 18. januar ble disse videreført men med noen lettelser ut januar.

I forrige uke var antall smittetilfeller i Norge det laveste siden oktober i fjor. Men også antallet som tester seg faller.

– Hvis smittetallene fortsetter å synke, tror vi det ikke vil være nødvendig med så strenge tiltak som vi har denne uken. De ekstra tiltakene som ble innført i helgen, er først og fremst for å få bedre oversikt, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg til Aftenposten. Foto: Vidar Ruud / NTB

Siden 4. januar har smittepresset i Norge hatt et reproduksjonstall på 0,65, noe som er det laveste FHI har anslått siden mai i fjor.

Smittenedgangen skjer også i Oslo, men i hovedstaden går smitten noe mindre tilbake enn i resten av landet, med 18,7 prosent fra uken før.

– Hvis smittetallene fortsetter å synke, tror vi det ikke vil være nødvendig med så strenge tiltak som vi har denne uken. De ekstra tiltakene som ble innført i helgen, er først og fremst for å få bedre oversikt, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg til Aftenposten.

Det er registrert 89 nye tilfeller av koronasmitte i Oslo det siste døgnet. Det er tre færre enn dagen før og 27 færre enn samme dag for en uke siden. Smittenedgangen i hovedstaden de siste to ukene er på 18,7 prosent.