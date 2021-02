FHI: Muterte virus påvirker vaksinestrategien

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I denne typen strategivurderinger inngår det vurderinger av smittesituasjonen slik den er i dag, og en vurdering av hvordan FHI tror smitten vil utvikle seg fremover, opplyste smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

– Det er også faglige vurderinger knyttet til risikoen av nye virusvarianter. Både de vi kjenner, og de vi tror og vet vil komme fremover, sa Bukholm.

For å gjøre vaksinestrategien enda mer kompleks, må den også ta høyde for vurderinger av forventet vaksineeffekt på kjente virus, og virus FHI må ta forbehold om at kan oppstå etter hvert.

– Så tenker vi at det er viktig å understreke at matematiske modeller er en metode vi bruker for å belyse dette helhetsbildet. Dette er komplekse problemstillinger, og det er ikke noen entydige svar, sa Bukholm.

FHI annonserte lørdag at de vil komme med en totalt revidert vaksinestrategi om et par uker.

Bukholm ville da ikke gå inn i detaljer rundt strategien som nå er under arbeid.

Lite kunnskap om konsekvenser av skjevfordeling

Flere kommuner i Oslo-regionen hadde da etterlyst en ny vaksinestrategi. De ønsker at kommuner med høyt smittetrykk skal få flere vaksinedoser.

– Vi har startet en sånn prosess når det gjelder gjennomgangen av vaksinasjonsstrategien. Det betyr ikke nødvendigvis at strategien endrer seg noe grunnleggende, sa Bukholm tirsdag.

– Det har vært en del diskusjon om dette med geografisk skjevfordeling. Vi understreker hele tiden den mest effektive måten å fordele vaksiner på, opp mot det å optimalisere den overordnede strategien.

Smitteverndirektøren påpeker at prioriteringer av noen regioner vil kunne medføre fordeler for de regionene, og medføre et dårligere helseutfall for regionene som ikke blir prioritert.

Så langt har man lite kunnskap om hvordan regional prioritering vil kunne slå ut.

– Vi ser også på andre land. Så vidt vi vet har ingen andre land valgt å prioritere regionalt så langt. Når man går gjennom kunnskapsgrunnlaget for skjevfordeling regionalt, så er det spinkelt, sa Bukholm.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad (t.v.) og helseminister Bent Høie under tirsdagens pressekonferanse. Foto: Berit Roald / NTB

– Må regne med at de fleste utbrudd skyldes muterte virus

Helseminister Bent Høie (H) sa under pressekonferansen at erfaringen med nye virusvarianter i andre land, tilsier at smittesituasjonen kan endre seg raskt.

– Vi følger nøye med. Man må ta høyde for at det kan bli nødvendig å gjeninnføre tiltak for å redusere mobilitet på tvers av større områder, sa Høie.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad nevnte tirsdag en rekke land som har mer inngripende smitteverntiltak i Norge. Et av landene var Irland.

– I Irland nedstengingen vært nærmest total siden desember. Her utgjør muterte virus nå mer enn 60 prosent av alle smittetilfeller, sier Nakstad.

Han påpeker at dette er en utvikling man også forventer her til lands, noe som stiller strenge krav til rask respons fra kommunene.

– I fremtiden må man være raskere til å agere på utbrudd, og ta høyde for at de fleste utbrudd skyldes muterte virus, sier Nakstad.