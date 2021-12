Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Situasjonen er stadig mer alvorlig. Antallet påviste tilfeller av SARS-CoV-2-infeksjon øker raskt og etterfølges av en økning av innleggelser, skriver FHI i en pressemelding.

Et foreløpig scenario viser at man om tre uker kan få mellom 90.000 og 300.000 tilfeller per dag. Mellom 50 og 200 mennesker kan bli innlagt daglig, dersom tiltakene ikke bremser epidemien betydelig, heter det videre.

– Vi ser alvorlig på situasjonen og er enda mer bekymret nå. Det er fordi vi ser det er et høyt antall som vi nå ser er registrert smittet. Det tallet stiger raskt, og innleggelser følger tett etter, sier avdelingsdirektør i FHI Line Vold til NRK.

Mandag er 358 personer innlagt på norske sykehus med korona. Det er det høyeste tallet til nå i pandemien, og 27 flere enn søndag.

109 personer er innlagt på intensivavdeling og 62 av dem får respiratorbehandling.

Varsler inngripende tiltak

FHI tror at omikronvarianten vil om kort tid bli dominerende i Norge.

Statsminister Jonas Gahr Støre varslet kort tid etter at det vil komme nye koronatiltak denne uka.

– Disse tiltakene vil gripe inn i hverdagen til folk, advarer Støre overfor NTB.

Statsministeren gjør det likevel klart at det blir mulig å feire jul.

FHI sier det haster med å innføre «betydelige tiltak» for å flate ut smittebølgen og vil komme med forslag om nye kontaktreduserende tiltak til regjeringen.

– Vi mener nå det er behov for ytterligere tiltak og at man må forberede seg på at det kan bli stor belastning på helsetjenesten og andre sektorer i tiden som kommer, sier Vold.

– Hva slags tiltak er det dere foreslår?

– Vi har gått gjennom de tiltakene som er på plass og har gitt råd til regjeringen om ytterligere innstramminger. Det er både kontaktreduserende tiltak og mer målrettede tiltak, sier Vold.

Regjeringen planlegger en pressekonferanse så fort det lar seg gjøre, trolig allerede i løpet av dagen eller kvelden, etter det NRK får opplyst.

Øker raskere enn ventet

I Danmark anslår myndighetene at omikronvrianten vil være dominerende innen onsdag denne uken. I London anslår ordføreren at 40 prosent av smittetilfellene skyldes den nye varianten.

– Skal vi se på hva de rapporterer fra utlandet, kan vi tro at omikron vil ta over her ganske raskt. Også raskere enn hva vi la til grunn for bare et par dager siden, sier Line Vold.

I Danmark har 234 personer som har fått tre vaksinedoser likevel blitt smittet av omikronvarianten.

Selv om de med tredje dose ikke er fullstendig beskytta mot omikronsmitte, er vaksinen fortsatt et viktig virkemiddel, mener FHI.

– Vi vet for lite om hvilken effekt vaksinene har på omikron, men ut fra det som er rapportert fra forskningsgrupper og studier, så virker det som om den gir noe dårligere effekt mot smitte, men at den gir et mildere forløp, sier Vold.

Vaksinasjon ikke nok

FHI-direktør Camilla Stoltenberg sier testingen for omikronsmitte vil gå fortere fremover.

Til nå har alle positive prøver blitt screenet, og prøver med indikasjon på omikronvarianten har blitt sendt videre til helgenomsekvensering. Sistnevnte er en tidkrevende prosess, men FHI mener nå at en indikasjon i screening av PCR-testene gir en overveiende sannsynlighet for at det dreier seg om omikronvarianten.

–Så lenge vi ser nå det går an å bruke screening som indikasjon, så vil det hjelpe betydelig, sier Stoltenberg.

I dag er det ulike karantenekrav for nærkontakter av personer som er smittet med delta og omikron.

– Vi har sett på dette flere ganger og vi har sagt helt fra man la opp til to ulike regimer, at man skal gå over til ett regime når omikron sprer seg, sier Stoltenberg.

Etter det NRK erfarer vurderer regjeringen et samarbeid med apotekene og Forsvaret for å bidra til fortgang i vaksineringen.

– Det vil ikke være tilstrekkelig med bare vaksinasjon nå. Vi må ha kontaktreduserende tiltak, understreker Stoltenberg.