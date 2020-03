FHI: Ingen tvil om at barn kan bli smittet av koronaviruset

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

«Det er påvist smitte hos mange barn, også i Norge, så det er ingen tvil om at viruset kan infisere barn. Så langt ser det ut til at barn i mindre grad blir smittet enn voksne», heter det i notatet, som bygger på en rask gjennomgang av tilgjengelig forskning.

Et omstridt spørsmål har vært om barn sprer smitte, og i tilfelle i hvilken grad. Dette har imidlertid FHI ikke funnet et klart svar på.

– Det er svært begrenset dokumentasjon på dette og for tidlig å si om barna kan spille en vesentlig rolle i smittespredningen, eller ei, skriver FHI.

FHI har heller ikke funnet dokumentasjon på målbare effekter av å stenge barnehager og skoler.

– Det er sterke holdepunkter for at barn i liten grad blir hardt rammet. Det er også indikasjoner på at barn kan være smittebærere, men at det per nå ser ut til at de er det i mindre grad, sier fagdirektør Atle Fretheim til Dagbladet.

Ifølge FHIs dagsrapport (pdf) er det registrert 17 smittetilfeller i aldersgruppen 0–9 år, og 78 i aldersgruppen 10–19 år.

Gjennomsnittsalderen på de smittede er 47,2 år. Aldersgruppene med klart fest smittende er 40–49 og 50–59 år.

Regjeringen med oppdatering i dag

Klokken 16 blir det kjent hvilke tiltak som skal videreføres i kampen mot koronaepidemien.

Helseminister Bent Høie (H) varslet en videreføring av mange tiltak på mandagens pressekonferanse om den daglige koronastatusen.

– Jeg vet at mange håper de strengeste tiltakene blir opphevet. De som håper og tror at denne våren skal bli slik den pleier, blir nok skuffet, sa han.

Oslos byrådsleder Raymond Johansen slo mandag morgen fast at kommunen vil holde på strenge tiltak inntil videre.

– Vi må treffe tøffe tiltak for at dette ikke skal vare for lenge. Den korte smerten er bedre enn at dette skal dras ut i mange, mange måneder og at vi stadig får flere smittede fordi vi ikke overholder reglene, sa han.

Johansen mener det er for tidlig å åpne skoler og barnehager, og varsler at grensen på antall personer i folkeansamlinger kan bli nedjustert kraftig.