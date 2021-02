FHI: Fullvaksinerte kan ikke leve som før pandemien

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Forrige mandag ble det lov for fullvaksinerte beboere på sykehjem å klemme igjen.

De fleste sykehjemsbeboere i Norge har nå fått vaksinedose nummer to, og er dermed fullvaksinert mot covid-19. Det betyr at de er beskyttet mot alvorlig sykdom dersom de blir smittet.

At du er fullvaksinert betyr likevel ikke at du kan gå tilbake til å leve som normalt.

Overlege og professor Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet, sier at vaksinasjonen beskytter mot sykdommen, men at de som er vaksinert likevel kan risikere å smitte andre.

Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet Foto: Tor Erik Schrøder

– Alle som er vaksinert må tenke over at de i noen tilfeller kan smitte andre. Derfor må de, når de skal ut i byen eller andre steder, oppføre seg som andre, sier Aavitsland.

Han sier at de som er fullvaksinert bør bruke munnbind på steder der det er anbefalt.

Tror vaksine vil lette på angsten

28 år gamle Anne Grethe Solbakken studerer i Trondheim. Rundt påsketider i fjor fikk hun diagnosen lymfekreft.

Hun fikk massiv respons da hun i en Ytring fortalte om redselen for å bli smittet, og frykten for å dø.

Anne Grethe Solbakken fra da hun var under kreftbehandling. Foto: Privat

I dag er hun ferdigbehandlet og kreftfri, men er fremdeles i risikogruppen. Hun mener det gir god mening at man må fortsette å leve med smitteverntiltak etter man er fullvaksinert.

– Det finnes folk som ikke kan få vaksine fordi immunforsvaret er såpass svakt, og deres pårørende er fremdeles ute i samfunnet. Vi må beskytte dem, sier Solbakken.

Til tross for at hun har sterkere immunforsvar enn hva hun hadde under behandlingen, er 28-åringen fremdeles bekymret for å bli smittet med covid-19. Hun lever derfor etter et strengt smittevernregime.

– Jeg spriter dørhåndtak daglig, for å være sikker på at jeg ikke tar med meg noe inn; for å føle meg trygg i egen leilighet, og spriter tidvis også emballasje på matvarer som skal inn i huset.

Solbakken er i gruppe nummer 4 i vaksinekøen, noe som betyr at hun forhåpentligvis om ikke lenge vil være trygg mot alvorlig sykdom ved koronasmitte. Ifølge henne vil det gi en ekstra trygghet.

– Særlig nå som vi har fått muterte virus som sprer seg så mye lettere, så har jeg merket mye på angst knyttet til smitte, og jeg tror det å få vaksine vil lette på den.

Greit å klemme eldre slektninger

Siren og Arne Rustad klemmer. For flere er endelig klemming lov igjen. Foto: Lidvard Sandven

For dem som bor på sykehjem og er fullvaksinert er det likevel et lyspunkt.

– På sykehjemmene slipper de å være så redde for å bli syke selv, som betyr at de mer fritt kan motta besøk. Men så er det klart at de besøkende må passe på sånn at de ikke smitter ansatte og beboere som ikke er vaksinert, sier Preben Aavitsland.

Råd for besøk på sykehjem Ekspandér faktaboks Ansatte ved sykehjemmene bør fremdeles avklare smittestatus for de besøkende. Besøkende som er bekreftet med covid-19 eller sannsynligvis har sykdommen, bør som hovedregel ikke komme på besøk på sykehjemmet. Heller ikke besøkende som har luftveissymptomer eller er i karantene, bør komme på besøk.

Besøkende bør forberedes på gjeldende rutiner og smittevernråd.

Sykehjemmene bør holde oversikt over hvem som besøker institusjonen, slik at smittesporing kan gjennomføres på en effektiv måte ved behov.

Besøkende bør utføre håndhygiene ved ankomst.

Råd ved besøk hos pasienter/beboere med mistenkt, sannsynlig eller bekreftet covid-19 (liste med råd videreføres).

Råd når personer med luftveissymptomer eller i karantene unntaksvis får komme på besøk (liste med råd videreføres).

Det oppfordres til å følge med på gjeldende lokale og nasjonale anbefalinger. Kilde: Regjeringen / Helse- og omsorgsdepartementet

Han peker blant annet på at det nå er greit å klemme og hilse på sine eldre slektninger, og at de som er vaksinert kan bevege seg mer fritt og være sammen med andre som er vaksinert.

Det stilles ikke noe krav om at de som drar på besøk på sykehjemmene er vaksinert, men Aavitsland sier at de selvfølgelig må være friske.