FHI: Foreslår utvidet åpningstid for matbutikker og alkoholsalg

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Forslaget kommer i et dokument FHI har sendt til regjeringen med råd om tiltak som kan innføres for å hindre smittespredning før jul. Det ble først omtalt av VG.

FHI mener man bør vurdere å forlenge åpningstidene for å unngå storhandling før jul, der mange mennesker oppsøker samme steder samtidig.

«For å unngå storhandling før langhelgene bør det vurderes utvidede åpningstider i matvareforretninger. Med åpne butikker på flere helligdager i julen kan man redusere storhandling og press på butikker før jul. Utvidet salgstid for alkohol i butikk og på vinmonopol vil kunne gi ytterligere reduksjon i presset,» skriver FHI i beslutningsgrunnlaget.

Det foreslås også å etablere egne tidspunkter for folk i risikogrupper, slik at de kan handle uten at andre kunder er til stede eller at antall kunder begrenses.

«For kjøpesentre bør det utarbeides en strategi for hele senteret, inkludert fellesarealer. Det bør vurderes å ha vakter som tilser at anbefalingene følges,» skriver FHI.

De ber også butikker om å tilrettelegge for netthandel eller andre løsninger for utlevering av varer, og at kun en eller to personer i familien tar seg av handlingen.

FHI ber om at en eller to personer i familien tar seg av julehandelen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Krever lovendring

Vinmonopolet sier de avventer en beslutning fra regjeringen.

– Det gjenstår å se hva regjeringen beslutter. En slik utvidet åpningstid krever en endring av alkoholloven, sier kommunikasjonssjef Jens Nordahl.

Vinmonopolet kan selge til 18.00 på hverdager og til 16.00 på lørdager.

– Butikkene våre stenger da. Så må vi avvente en eventuell beslutning fra regjeringen. Etter en eventuell beslutning må vi undersøke internt hva som er praktisk mulig å få til. Det vet vi ikke per nå, sier Nordahl.

– Ikke praktisk mulig

Forbundsleder Christopher Beckham i fagforbundet Handel og Kontor (HK) mener utvidede åpningstider er feil råd å gi.

– Rådet bør heller være å spre handlingen enda mer utover for å unngå opphopning i butikkene, men vi ser ikke det i byen og på kjøpesentrene i dag, sier han.

Christopher Beckham, forbundsleder i Handel og kontor. Foto: Kristin Grønning / NRK

Beckham sier de har gode rutiner, og at de opplever at folk flest sprer handlingen sin.

– De som jobber i butikkene har stått i front siden mars. De er slitne, redde for å bli smittet og redde for å dra med seg smitte hjem. Nå har de virkelig bruk for å ta julefri. Jeg håper regjeringen ikke hører på rådet, sier han.

Ifølge Beckham er vaktplanene for førjulstiden allerede lagt.

– Det vil ikke være praktisk mulig å få gjennomført. Denne næringen kan ikke snu seg og åpne flere dager, og de som jobber i butikkene har et stort behov for noen fridager og tid med familiene sine, sier han.

Pressekonferanse kl. 13

Regjeringen, FHI og Helsedirektoratet har varslet en pressekonferanse kl. 13. Da er det ventet at det også vil komme regler for smitteverntiltak i jula, skriver NTB.

FHI viser også til rådene om julehandel som ble publisert i november.

«De generelle anbefalingene i perioden vi er inne i nå, spesielt i områdene der det er mye smitte, er å holde seg mer hjemme og treffe færre folk. Dette må speiles i anbefalinger og bestemmelser omkring handel, slik at det ikke oppstår trengsel i butikker, kjøpesentre og i kollektivtransporten,» heter det.

Frp-leder Siv Jensen støtter innspillene fra FHI. Hun mener også at bensinstasjoner skal få mulighet til å selge alkohol.

– Nå er det er en god mulighet til å teste vår politikk. Det er bra for folks valgfrihet, og det er bra for å spre førjulshandelen mer og at det blir mindre smittefare i butikkene. Vi forventer at regjeringen følger anbefalingene fra FHI, sier Jensen til NTB.