FHI: Flere tusen går rundt uten å vite at de er smittet

Søndag 13. desember gikk det rundt 5100 smittsomme personer i Norge. Nær seks av ti vet ikke at de er smittet, eller har ikke testet seg. Det anslår Folkehelseinstituttet (FHI) i sin siste ukesrapport.

Dette er et tegn på at Norge ikke lenger ser ut til å presse smittetallene ned, slik målet med de strenge smittetiltakene er, skriver Aftenposten.

36 prosent av de nye smittetilfellene i uke 50 er født i utlandet. I forrige uke var veksten størst blant innvandrere fra Eritrea, Somalia, Afghanistan og Syria.

Terskelen for å teste seg for korona er lav. Her får du vite hvordan man går frem og hva du kan ha i vente. Du trenger javascript for å se video. Terskelen for å teste seg for korona er lav. Her får du vite hvordan man går frem og hva du kan ha i vente.

102 nye smittet i Oslo

Det siste døgnet er det registrert 460 koronasmittede i Norge. Det er 58 færre enn dagen før, men hele 98 flere enn samme dag i forrige uke.

I hovedstaden er 102 nye personer registrert som smittet sist døgn. Det viser tall fra Oslo kommune. Det er ti flere enn for ei uke siden, og 14 flere enn ukesnittet.

De siste sju dagene er det registrert til sammen 2787 nye smittetilfeller i Norge. 2,5 millioner personer er til nå testet for koronavirus her i landet.

133 koronapasienter var onsdag innlagt på sykehus. Det var sju flere enn dagen før.

Til sammen er 402 koronasmittede personer døde i Norge siden mars, viser foreløpige tall. Om pasientene har dødd av eller med covid-19, er ikke alltid mulig å slå fast.

63,9 prosent av alle døde har fylt 80 år. I aldersgruppen under 50 år er det meldt om ni dødsfall i Norge.

Høyere risiko for å dø

Smittetrykket kan være mye høyere i flere innvandrermiljøer enn blant norskfødte, der to prosent av de testede har positiv test. For alle de største innvandrergruppene, unntatt svensker, er andelen mye høyere.

Blant de testede født i Somalia, Eritrea, Pakistan, Irak, Tyrkia og Romania, tester mer enn 10 prosent positivt i uke 46–49.

Den høye andelen positive betyr at langt flere burde testet seg, og at det er mye uoppdaget smitte i disse miljøene, ifølge FHI.

En gruppe leger sier til Klassekampen at de ønsker at prioritere koronavaksine til innvandrere. Årsaken er at studier viser at personer født i Asia og Afrika har høyere risiko for å dø av covid-19.

Helsemyndighetene mener pasienter på sykehjem og de eldste i Norge bør vaksineres først. I en NRK-undersøkelse svarer nordmenn t helsepersonell burde stå først i køen for å få vaksine.

KORRIGERING: I en tidligere versjon stod det at 5100 personer går rundt uten å vite at de er smittet. Det korrekte er at 60 prosent av disse ikke vet at de er smittet.