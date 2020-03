Alle de nye tilfellene er satt i hjemmeisolat, og følges opp av lokale helsemyndigheter, melder Folkehelseinstituttet.

De fleste har blitt smittet på reiser i utlandet, eller har vært i kontakt med noen som har blitt smittet i utlandet.

Det er særlig utbruddet i Nord-Italia som er kilde til smitten blant flere nordmenn.

Direktør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet mener man bør være årvåken og forsiktig dersom man planlegger å reise til utlandet – spesielt dersom man er i risikogruppen.

– Hvis man er eldre eller har en kronisk lidelse, bør man konsultere med fastlegen om det er klokt eller om det kan vente, sier han.

Vurderer fremtidige tiltak

Folkehelseinstituttet er inne i en fase der de vurderer hvilke tiltak som bør settes inn når vi kommer i en såkalt ny fase av spredningen, som betyr at det vil være flere som oppdages som smittebærere, men som ikke er funnet gjennom det han kaller «den tradisjonelle smittesporingen».

– Det vil være når det er tegn til at mange er smittet uten at vi har klart å finne dem gjennom å spore dem opp. Da vil vi komme nærmere å iverksette befolkningsrettede tiltak, sier Guldvog.

Akkurat nå er vi i en fase der helsemyndighetene har god oversikt og har innført individuelle tiltak, slik som hjemmekarantene.

Et spesifikt tiltak de ser på er hvordan de skal håndtere de som har vært i smitterammede områder som Nord-Italia.

– Vurderingen er om vi kan redusere risikoen for smitte i befolkningen, enten gjennom et type samarbeid eller en hjemmekaranteneløsning for dem som kommer tilbake. Da vil personer pålegges å gå i karantene, sier Guldvog.

Store arrangementer skaper risiko

En annen ting de ser på er arrangementer med store folkemengder og risikoen de medfører. I løpet av de neste dagene vil de komme med spesifikke retningslinjer.

– Vi er inne i en fase der det må vurderes om store arrangementer bør droppes. Jo flere store forsamlinger vi har, jo større er risikoen for smitte.

– Det er arrangøren som selv har ansvar for å sikre at helsehensyn blir ivaretatt, og så er kommunen ansvarlig for å gjøre en risikovurdering. Det er også mulig å søke råd fra oss, sier Guldvog.

Verdens helseorganisasjon er tydelige på at dette er et alvorlig virus og at man ikke må vente med tiltak. Guldvog sier at desto lengre man klarer å holde smittepresset nede, jo større blir mulighetene for å finne gode behandlinger og etter hvert en vaksine.

Ingen alvorlig syke i Norge

Det første tilfellet av viruset i Norge ble bekreftet 26. februar. Ingen er så langt alvorlig syke i Norge, men 113 er bekreftet smittet.

Det har vært mye snakk om nærkontakt og håndhilsing. Helsedirektøren ønsker ikke at folk skal bli paniske eller at man skal være redd for å komme for nær hverandre, men sier at det kan være lurt å holde litt mer avstand enn vanlig.

– Per i dag er det veldig liten risiko i å håndhilse på hverandre, men situasjonen kan være en annen om to eller tre uker. Jeg vil si at folk kan senke skuldrene, men på sikt er det et klokt råd å ikke håndhilse.