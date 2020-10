FHI: Arbeidsreisende bør ikke unntas innreisekarantene

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I uke 43 ble det meldt om 1290 nye tilfeller av koronasmitte i Norge. 54 personer med påvist smitte er nå lagt inn på sykehus.

Mandag klokken 16:00 kommer regjeringen med nye nasjonale koronatiltak.

Folkehelseinstituttet foreslår at regjeringen innfører følgende tiltak i uke 44:

Arbeidsreisende fra områder i Europa med høyt smittepress bør ikke unntas fra innreisekarantene i arbeidstiden. Forkortet karantene ved testing kan vurderes.

Bare inntil femti deltakere kan delta på innendørs sammenkomster som primært samler familie, venner og kjente. Unntak gjøres der deltakerne sitter i tilviste og fastmonterte seter under hele arrangementet; da tillates 200 deltakere for alle typer arrangementer.

Kommunene pålegges å øke tilsynet med at serveringssteder og arrangement overholder smittevernreglene.

Det bør være en tydelig plan for samordning av tiltak for kommuner som har mye samhandling i forbindelse med arbeid og fritidsaktiviteter.

FHI peker ut fire utfordringer: Sammenkomster, etterlevelse av tiltak i befolkningen, etterlevelse av tiltak på serveringssteder og arrangementer og utenlandske på periodisk arbeidsopphold.

Det er ikke snakk om en smittebølge nummer to, og FHI skriver at situasjonen nå er mye mindre dramatisk enn i mars.

Oslo strammer inn

Oslo står for omtrent en tredel av alle smittetilfellene, står det i rapporten fra FHI. Mandag informerte byrådsleder Raymond Johansen om at alle smitteverntiltak videreføres.

Byrådsleder Raymond Johansen ber alle følge tiltakene for å bremse smittespredningen i Oslo. Foto: Gorm Kallestad / NTB

I tillegg blir flere nye tiltak innført fra torsdag klokka 12:00:

Påbudt med munnbind på offentlige steder der det ikke er mulig å holde en meters avstand.

Påbudt å bruke munnbind på serveringssteder når man ikke sitter ved et bord.

Serveringssteder får ikke slippe inn nye gjester etter klokken 22.00.

Forbud mot mer enn 20 personer på arrangementer innendørs uten faste seter.

Unngå kontakt med mer enn 10 personer i uka.

Hjemmekontor er hovedregelen.

Universiteter og høyskoler bør ha digital undervisning der det er mulig.

– De fleste smittes hjemme

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad mener det er tydelig at det er nødvendig med endringer for å ned smitten.

– Først og fremst må vi sørge for at etterlevelsen av de nåværende rådene og tiltakene styrkes. Det er for mange eksempler på at smittevernet glipper i praksis, sier Nakstad til NRK.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad ønsker målrettede smitteverntiltak som øker etterlevelse. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Nakstad sier at de fleste smittes hjemme av noen som kommer hjem syke, og på ulike private sammenkomster. Men smitten sprer seg også andre steder, som på serveringssteder.

– Fellesnevneren er mange mennesker innendørs over lang tid. En person som er syk kan smitte mange, sier han mandag i Nyhetsmorgen.

Han mener tiltakene må spisses mot miljøene med størst smitte.