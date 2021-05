FHI: – Tåler litt høyere smittetall blant de yngre

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er viktig å se dette i sammenheng – jo flere av dem som har størst risiko for alvorlig forløp som er beskyttet, jo mindre risiko er det for sykehusinnleggelser, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet til NRK.

– Så vi tåler litt høyere smittetall blant de unge når de eldste er vaksinert.

Mai er en måned preget av røde dager. I år har den også vært preget av mange lokale smitteutbrudd rundt omkring i landet. Særlig har smitten økt blant unge mennesker.

– Det er en del utbrudd rundt omkring i landet knyttet til utesteder, russefeiring og religiøse samlinger. Mye av det er knyttet til sosiale sammenkomster i 17. mai-helgen, sier Vold.

– Antallet innlagte er viktigst

Hun sier at det er antall sykehusinnleggelser som blir det viktigste å følge med på framover, ettersom de tallene viser hvor mange som får alvorlig forløp.

– Sykehusinnleggelsene er den aller viktigste indikatoren, men den er litt treg. Det går litt tid før man blir smittet før man blir så syk at man blir lagt inn på sykehus. Dermed er det smittetallene som er den raskeste indikatoren på hvordan ting står til, sier Vold.

I Norge har 1,6 millioner mennesker fått en dose med koronavaksine, og FHI advarer om at vi ikke er i den situasjonen at vi kan la smitten spre seg veldig.

– Det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Vi må fortsette å holde smittetrykket nede og det er fordi vi er i en gradvis overgang der vi får flere og flere beskyttet, sier Vold.

Hun advarer om at det også er en risiko blant de yngste, selv om den er mye mindre, og minner om at smittevernreglene fremdeles gjelder.

– Det er mange i de yngre aldersgruppene som vil ha for høy risiko for alvorlig forløp, og vi kan ikke se på at smitten stiger veldig i de yngre aldersgruppene heller, sier avdelingsdirektøren.

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier det er trygt å gå videre til trinn to i regjeringens gjenåpningsplan. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Guldvog: – Trygt å gå videre til trinn to

Tidligere søndag sa helsedirektør Bjørn Guldvog også at det er relativt trygt å gå videre til trinn to i regjeringens gjenåpningsplan, blant annet fordi vi nå tåler et høyere smittetrykk.

– Nå kan vi tåle litt høyere smittetrykk, for nå er så å si alle i risikogruppene vaksinert. Det betyr at risikoen når noen blir syke, er tatt betydelig ned, forklarer han.

– Jo flere som er vaksinert i samfunnet vårt, desto høyere er sannsynligheten for at de som blir smittet, får en mildere sykdom.

Medaljens bakside er at uvaksinerte må leve med en økt risiko for å bli smittet framover.

Men ifølge Guldvog er det nå bare noen uker igjen til vaksineringen i Norge er kommet så langt at smittespredningen vil bremse opp av seg selv.

– Vi vet at når vi nærmer oss rundt 60 prosents vaksinering, så er det sannsynlig at det vil ha kraftig effekt på smittespredningen i samfunnet, sier Guldvog.

Han bygger dette på erfaringer fra land som Israel og Storbritannia, som er blant dem som er kommet lengst i vaksineringen.

Samtidig er smitten lettere å kontrollere om sommeren, påpeker helsedirektøren.

Smitten i Hammerfest knyttes til flere fester og et utested i byen, men kommunen vet ikke nøyaktig hvor den kommer fra. Foto: Allan Klo / NRK

Smitteutbrudd

Søndag var 95 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus i Norge. Det er en økning på fire pasienter fra dagen før.

20 av pasientene får respiratorbehandling, og 36 ligger på intensivavdeling.

Det er mange lokale utbrudd rundt omkring i landet. Søndag kom meldingen om at det er omtrent 120 smittede knyttet til koronautbruddet i Hammerfest, hvorav 110 er i Hammerfest kommune.

I tillegg er 700 nærkontakter i karantene og ytterligere 350 i ventekarantene.

Søndag meldes det om 37 nye smittetilfeller i Kristiansand. Det er en nedgang fra 64 smittede lørdag. 23 av de smittede søndag er russ.

Smittetrykket er høyt i Larvik, hvor det søndag er registrert 14 nye smittede. En smitteutsatt videregående skole stenges for fysisk undervisning til uka.

Trondheim har også opplevd et betraktelig smittehopp. Lørdag ble det registrert 31 nye smittede, det høyeste antallet siden januar.

Det er registrert 65 koronasmittede personer i Oslo siste døgn. Det er tolv flere enn samme dag forrige uke.