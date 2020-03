FHI: 25 personer er smittet av koronaviruset i Norge

Søndag kveld bekreftet Folkehelseinstituttet at 19 personer i Norge var bekreftet smittet av koronaviruset. Dermed er det påvist ytterligere 6 tilfeller det siste døgnet.

Ingen av de dem er alvorlig syke, skriver Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

De nye tilfellene har alle tilknytning til smitte i utbruddsområder i utlandet. De er hjemmeisolert og følges opp av lokal helsetjeneste i sine respektive kommuner.

Line Vold, avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet. Foto: NRK

FHI sier den nåværende smittespredningen ikke er uventet. Avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet forklarer at man skiller mellom tilfeller der man kjenner hele smittekjeden, og tilfeller der man ikke gjør det.

Vold sier det er gjort nitidig smitteoppsporing, og at FHI så langt har god kontroll på dette.

– Så langt har vi fått kjennskap til smittekjeden for den enkelte som har testet positivt på koronavirus, og vært i stand til å følge opp de som har vært i kontakt med dem, sier avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet.

Kan gå over i ny fase

Helsemyndighetene forventer at smittespredningen kan gå over i en ny fase, der vi får smittespredning i Norge uten at FHI klarer å knytte alle de smittede til et kjent utbruddsområde.

– De fleste tilfellene har en tilknytning til Italia, men vi forventer at vi får tifeller som ikke er knyttet til reise, men at det blir smittespredning internt i landet, sier Vold.

– Målet for tiltakene som gjennomføres nå, er at færrest mulig blir smittet fremover, og at tilfellene spres ut i tid slik at helsetjenesten har tilstrekkelig kapasitet til å ivareta de som kan bli alvorlig syke, forklarer Vold.

Bjørn Guldvog, direktør i Helsedirektoratet.

Helsedirektør Bjørn Guldvog oppfordrer nå alle nordmenn til å bli med det han kaller en helsedugnad.

– Hvis du har feber, snufser, hoster og harker skal du være hjemme. Du må vaske hendene ofte, og du må hoste enten i et papirlommetørkle du kan kaste etterpå eller i albuekroken, sier Guldvog.

Nytt tilfelle i Stavanger

Ett av de nye tilfellene er i Stavanger, bekrefter kommunen.

Vedkommende har lette symptomer og er i hjemmekarantene. Personen kom fra ferie i Nord-Italia lørdag, og ble testet ved Stavanger legevakt samme dag.

Siden da har personen vært i hjemmekarantene med ektefelle og barn.

12 av de 24 tilfellene på landsbasis er i Østlandsområdet, inkludert fem ansatte ved Oslo universitetssykehus. Ni av tilfellene er i Vestland fylke, to i Agder og én i Tromsø.

– Trist

Mandag kunne flere medier melde at flere eldre i en kommune i Trøndelag har opplevd å få falske legeteam på døra, som utgir seg for å være korona-testere. Avdelingsdirektør Vold ved FHI sier det aldri vil være aktuelt for FHI å gjennomføre hjemmebesøk, og sier det er «trist» å høre om slike meldinger.

Helsedirektoratet har meldt at større arrangementer den kommende tiden kan bli avlyst som følge av koronasmitte. Vold i FHI sier det vil være opp til lokalt helsevesen og kommuneoverlegen å vurdere avlysning i hvert enkelt tilfelle.

150 i karantene ved Ullevål

Det er tidligere kjent at over 150 Ullevål-ansatte per søndag kveld satt var karantene. Sykehuset har fått kritikk etter at en lege som meldte fra om symptomer fikk beskjed om å komme på jobb på tirsdag.

Det er også kjent at en norsk student sitter i karantene i Firenze i Italia, etter å ha blitt smittet av viruset.

Søndag ble det også innført nye karanteneregler for helsepersonell over landet. De nye reglene innebærer blant annet at helsepersonell skal i karantene i 14 dager etter å ha vært på reise i områder med vedvarende spredning av koronavirus, uavhengig av om de har symptomer på smitte.