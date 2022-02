FHI vil erstatte isolasjonsplikt med råd om å holde seg hjemme

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Høyt sykefravær og økende smitte gjorde at regjeringen i går besluttet å kutte isolasjonsplikten fra 6 til 4 dager.

Men i rådet til regjeringen skriver Folkehelseinstituttet at isolasjonsplikten innen kort tid bør erstattes med en anbefaling.

Avdelingsdirektør Line Vold i FHI vil ikke spesifisere når isolasjonsplikten kan bli fjernet. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Isolasjonsplikt ved infeksjonssykdommer er et inngripende tiltak og det er ikke sånn vi har det til vanlig. Det er bare for smittsom tuberkulose vi har det for andre sykdommer nå, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI til NRK.

Vold viser til at tiltaket har stor tiltaksbyrde, og at det er straffbart å bryte isolasjonsreglene i dag.

Bare i Oslo har minst 118 personer fått bot for å bryte karantene- og isolasjonsreglene, selv om politiet sier de har vektlagt veiledning fremfor straff.

I rådet skriver FHI at å endre isolasjon fra forskriftsfestet plikt til anbefaling kan være et «viktig signal for å signalisere den planlagte overgangen til normal hverdag».

Vold vil ikke spesifisere nøyaktig når FHI mener isolasjonsplikten bør fjernes, annet enn at det bør skje innen kort tid.

– Er det mest aktuelt på andre siden av den store smittebølgen som er ventet?

– Det har vi ikke tatt stilling til. Det avhenger av utviklingen fremover, og hvor mye fravær vi får fra smitteverntiltak sett opp mot fravær på grunn av reell sykdom.

For en uke siden publiserte FHI modellberegninger som viste at sykefraværet fremover kan bli større fra smitteverntiltakene enn fra faktisk koronasykdom. Modellene er usikre, og tar ikke høyde for økt smitte dersom isolasjonsreglene fjernes.

– Per nå ser mer enn halvparten av fraværet ut til å kunne bli på grunn av smitteverntiltak dersom våre anslag stemmer, sier Vold.

– Etterleves i større grad

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad mener derimot det er for tidlig å fjerne isolasjonsplikten.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad mener det er for tidlig å fjerne isolasjonsplikten. Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Vår erfaring i pandemien er at viktige smitteverntiltak etterleves i større grad når de er forskriftsfestet enn når de bare er anbefalinger, skriver Nakstad i en e-post til NRK.

Han viser til at flere hundre tusen nå smittes hver uke, og at de største sykehusene har 10–15 prosent sykefravær denne uken, og at det er avgjørende for folkehelsen å begrense smitteveksten de neste ukene.

– De fleste som er syke med covid-19 vil dessuten ikke være i form til å gå på jobb eller skole de første dagene av sykdomsforløpet. Derfor er isolasjonsplikten fortsatt forholdsmessig i den nåværende situasjonen, skriver Nakstad.

Men han åpner for at situasjonen kan endre seg noen uker eller måneder frem.

– Vi vet ikke når omikronbølgen snur i Norge eller hvor omfattende den blir.

– Derfor er det et godt beredskapsprinsipp å beholde viktige virkemidler til man vet at man ikke lenger har behov for dem. Kanskje vet vi mer om dette om noen få uker, kanskje om noen måneder, skriver Nakstad.