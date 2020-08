Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I et nytt dokument fra Folkehelseinstituttet (FHI), står det blant annet:

«Reglene for innreisekarantene er innfløkte med mange unntak. Forskriften er svært vanskelig å lese, kanskje fordi den er lappet på mange ganger. Vi er bekymret for at vanskelig forståelige bestemmelser blir ignorert eller misforstås. Forskriften bør gjennomgås med sikte på forenkling. Kanskje det er en mulighet å starte på nytt med en helt ny forskrift»

Reglene, som er endret på en rekke ganger, ser i dag slik ut:

Slik lyder karantenereglene for innreise: Foto: Folkehelseinstituttet / FHI Ekspandér faktaboks Alle som ankommer Norge fra utlandet, med unntak av gitte områder i Europa med tilstrekkelig lav smittespredning (se kart), skal være i hjemmekarantene i 10 dager. Hvilke land/områder som er unntatt karanteneplikten, vil kunne endre seg raskt.

Dersom du kommer til Norge fra: et «gule område», slipper du karantene. et «rødt område», må du i karantene. et «skravert område», må du i karantene. Skravert område er ikke evaluert eller det finnes ikke tilstrekkelig data om smittepress. Inntil videre må du i karantene hvis du kommer til Norge fra disse landene. I «grønne områder» er smittepresset vurdert å være så lavt at vi kan krysse grensene inn til Norge uten innreisekarantene. «Gule områder» har økt risiko, men karantene er ikke påkrevet ved innreise til Norge. I området merket med rød farge er smittepresset høyere. Dersom du kommer fra et «rødt område», må du i reisekarantene.

Ansatte i helsetjenesten, inklusive nyansatte og vikarer som i løpet av siste 10 dager har vært i regioner og land utenfor Norge som ikke er omfattet av karanteneplikt («grønne» eller «gule» områder/land), bør informere arbeidsgiveren før de skal tilbake på jobb. Det anbefales at disse så snart som mulig testes én gang for SARS-CoV-2, og at de ikke har pasientnært arbeid før negativ test foreligger.

For ansatte som ikke har pasientnært arbeid, og som i løpet av de siste 10 dagene har vært i «grønne» eller «gule» områder/land, kan det gjøres en lokal vurdering av arbeidsgiver om disse kan gjeninntre/tiltre i jobb uten testing. For røde regioner og land gjelder karanteneplikt. Kilde: Folkehelseinstituttet

– Behov for en opprydding

FHI mener forskriften er uoversiktlig fordi det har vært mange justeringer og endringer. De mener det er vanskelig for folk å skjønne hva som egentlig gjelder.

– Vi mener det er behov for en opprydding, og det er i ferd med å skje nå, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI, til NRK.

Et mer enhetlig regelverk som er mer strømlinjeformet, forenklet og forståelig er det vi nå ønsker, sier Vold.

– I utgangspunktet laget man en forskrift ganske raskt, også har det vært gjort en rekke unntak etterpå fra den gjeldende forskriften, sier hun, og legger til at reglene som er i dag er kompliserte og vanskelige.

BLIR ENDRET: Line Vold fra FHI sier forskriften ble laget raskt og at det derfor kan være grunn til at alt har blitt «lappete». Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Skal bli enklere – men kan bli kompliserte igjen

Helseminister Bent Høie sier regjeringen er klar over at FHI mener at regelverket er veldig komplisert, og at FHI har fått oppdraget med å gjøre dem enklere.

– Innspillet fra Folkehelseinstituttet er fylt opp av regjeringen, og de jobber med det spørsmålet nå, sier Høie.

– Det blir en full gjennomgang av disse reglene, sier han til NRK.

Han understreker hvor viktig det er at reglene hele tiden må være tilpasset den smittesituasjonen Norge er i, og han kan derfor ikke garantere at de ikke blir mer kompliserte.

– Når smittesituasjonen endrer seg må det være sånn at vi og tar hensyn til det, og da kan reglene bli mer kompliserte, dessverre. Sånn er det i denne situasjonen.