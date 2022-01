FHI-studie: 73 prosent lavere risiko for innleggelse med omikron

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Funnene bidrar til økt kunnskap og viser at det er lavere risiko for alvorlig sykdom blant personer smittet med omikron enn med deltavarianten. Dette er i tråd med resultater presentert i rapporter fra en rekke land, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI i en pressemelding.

Smitten skyter i været

Studien er basert på 39.524 omikron-smittede i Norge som testet positivt mellom 6. desember i fjor og 9. januar i år.

91 av de smittede i studien ble innlagt.

Studien er enda ikke fagfellevurdert, og er publisert i en såkalt preprint.

De siste ukene har smittetallene skutt i været i Norge, samtidig som antall innlagte har gått ned sammenlignet med toppen i desember i fjor:

To doser kan gi dårligere beskyttelse

Forskerne fant at bare 1 eller 2 vaksinedoser ga noe mindre reduksjon i risiko for sykehusinnleggelse sammenlignet med deltavarianten.

Reduksjonen i risiko for innleggelse var omtrent like god for de som har fått 3 vaksinedoser sammenlignet med uvaksinerte, med 86 prosent reduksjon for omikron og 88 prosent reduksjon for delta.

Men fordi omikronvarianten er mye mer smittsom, advarer FHI om at belastningen på sykehus likevel kan bli betydelig.

– Den lavere risikoen for sykehusinnleggelse knyttet til omikron innebærer ikke nødvendigvis at vi forventer en redusert belastning for sykehussektoren. Man må også ta hensyn til at omikron er mer smittsom enn delta, samt at vaksineeffekten ser ut til å være lavere mot omikron, sier Vold.