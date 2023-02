FHI skal undersøke effekten av munnbind

Folkehelseinstituttet skriver i beskrivelsen av studien at så vidt de vet, finnes det ikke tydelige resultater som viser at munnbind beskytter effektivt mot korona eller andre luftveisinfeksjoner. FHI vil nå prøve å få et endelig svar på dette gjennom en stor munnbindstudie.

Nytten av munnbind

– Det har vært usikkert hele veien hvor effektivt det er å be folk bruke munnbind med tanke på å forhindre smittespredning. Og etter tre år er vi fremdeles usikre. Så dette er et forsøk på å få mer og bedre kunnskap om hvor nyttig det er å be folk om å bruke munnbind. Det sier lederen for FHIs Senter for forskning på epidemitiltak Atle Fretheim.

Han sier at det er en god del som tyder på at munnbind har en viss effekt.

EFFEKTEN AV MUNNBIND: Leder for FHIs Senter for forskning på epidemitiltak, Atle Fretheim sier det er usikkert hvor effektivt munnbind beskytter mot smitte.

– Men det er veldig stor usikkerhet rundt hvor god effekten er. Det kan hende den er veldig liten, og det er det vi skal prøve å finne ut, sier Fretheim.

Det finnes flere internasjonale studier som er gjort på effekten av munnbindbruk.

– Men ingen som har konkludert skikkelig om det fungerer eller ikke.

For å gjennomføre en skikkelig studie må det være nok smitte i samfunnet.

– Våre tall tyder på at det er nok folk som har luftveisinfeksjoner nå til at vi kan gjøre en sånn studie, sier Fretheim.

Trenger 5000 deltakere

Gjennom ulike kampanjer, blant annet en kampanje hos Ruter, ønsker FHI å nå ut til deler av befolkningen som vil være med på studien.

– Vi trenger 5000 deltakere, 2500 i hver gruppe. Den ene gruppen skal bruke munnbind i 14 dager, den andre ikke. Det sier forsker ved FHI, Rune Solberg.

FHI-KAMPANJE: Denne plakaten henges opp på busser, trikker og T-baner. Foto: FHI

– Vi skal spørre folk om de ønsker å være med i en studie som skal evaluere den beskyttende effekten av munnbind i det offentlige rom. Jeg håper folk ønsker å være med for å bedre kunnskapen vi har i dag, og finne ut om bruk av munnbind er et viktig tiltak eller ikke.

Han håper mange nok er interessert i å delta.

– De som ønsker å være med kan melde seg til oss. De vil bli tilfeldig plassert i en av de to gruppene.

FHIs studie kommer etter at vi har hatt flere påbud om bruk av munnbind i løpet av årene med korona. Er ikke det litt rart?

FHI har alltid vært tydelig på det at vi er usikre på om hvilken effekt det har. Nå som det er en del smitte i samfunnet, og ikke er påbud, så tenker vi at det er fornuftig å sette i gang på det tidspunktet vi gjør, sier Solberg.

Studien skal være ferdig i løpet av våren.