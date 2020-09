FHI-rapport: Smitten er mest utbredt hos unge under 30

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Medianalderen siden det første tilfellet ble rapportert er 40 år, men etter at mesteparten av smitten har skjedd hos yngre personer den siste tiden, har medianen sunket.

Fortsatt lav smitte nasjonalt

Smitten her til lands er fortsatt relativt lav, med unntak av de lokale utbruddene i Østfold og Bergen.

Det har også vært en økning i meldte smittetilfeller i Oslo, opplyser FHI.

– Mange av tilfellene i Oslo kan knyttes til smitte i mindre grupper og enkelte utbrudd som kommunen og bydelene håndterer lokalt, skriver avdelingsdirektør i FHI Line Vold i en pressemelding.

Totalt ble det meldt om 751 smittetilfeller i uke 37, mot 740 uken før.

Smittetallet per 100.000 innbygger i Norge de siste to ukene ligger på 27,8, noe som vil si at Norge er et rødt land – i norsk målestokk.

Onsdag var 16 pasienter med bekreftet covid-19 innlagt på norske sykehus. Det er to færre enn dagen før. Ingen av pasientene får respiratorbehandling, ifølge Helsedirektoratet.

Økt antall omsorgsdager

På pressekonferansen tirsdag denne uken ble det klart at regjeringen innfører en egen ordning, hvor foreldre får ekstra omsorgsdager til å være hjemme med barna dersom skoler eller barnehager må stenge på grunn av koronasmitte.

Foreldre får dermed omsorgsdager ved behov, selv om de har brukt opp kvoten, hvis skole og barnehage må stenge på grunn av lokale utbrudd.

De ekstra omsorgsdagene skal gjelde fra denne uken. Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen oppfordrer også arbeidsgivere til å fortsette å være fleksible ved blant annet å tilby hjemmekontor.

Nye reiseråd

Tirsdag denne uken kom FHI med nye reiseråd for blant annet Danmark. Folkehelseinstituttet anbefalte å innføre innreisekarantene for Sjælland og Nordjylland. Dermed ligger det an til at hele Danmark blir rødt fra lørdag denne uken.

FHI anbefaler regjeringen å fjerne innreisekarantenen for Polen og for to svenske regioner, Kalmar og Blekinge.

Den endelige beslutningen tar regjeringen i løpet av uken. Endringene vil gjelde fra midnatt natt til lørdag 19. september.

For drøyt en uke siden ble det innført ytterligere tiltak for å begrense og spore smittespredningen i Bergen. I dag ble det klart at tiltakene forlenges i ytterligere én uke.

Onsdag ble det registrert 27 nye smittetilfeller i Bergen. Antallet med ukjent smittevei øker.