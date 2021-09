FHI-rapport: 4900 smittet hver dag og 188 innlagte om tre uker

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Utregningen forutsetter at dagens smittebilde ikke endrer seg.

Rapporten tar også for seg et scenario lenger frem i tid. Den bratte kurven over innlagte stiger til nesten 2500 pasienter i slutten av november, og over 500 som trenger respirator på samme tid.

Prognosen er publisert i Folkehelseinstituttets (FHI) modelleringsrapport, som er den modellen FHI bruker til situasjonsforståelse og framskrivinger av koronavirusutbruddet i Norge.

– Vi tar utgangspunkt i den situasjonen som er nå. Og så trekker vi på en måte en linje som viser hva som skjer hvis ikke noe endrer seg i den perioden. Og vi er opptatt av at ting skal endre seg i den perioden. Det aller viktigste er vaksinasjon, og vi har sagt at kommunene må prioritere det, sier direktør i Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg.

FHI-direktør Camilla Stoltenberg. Foto: Amalie Henden / NRK

Dobling på sykehus om tre uker

I modelleringsrapporten anslår FHI at 188 personer vil være innlagte om tre uker. 23 vil ha behov for respiratorbehandling.

Onsdag er 83 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus i Norge, 11 fikk respiratorbehandling.

En forutsetning for at prognosene slår til, er at det ikke skjer betydelige endringer de neste ukene i for eksempel smitteverntiltak, eller at vaksinasjonsdekningen endrer seg betydelig.

Utregningene denne uken viser langt høyere tall over smittede, innlagte og personer som trener respirator, enn tilsvarende rapport som kom forrige uke. Forrige ukes rapport viste at vi kan få mellom 500 og 1000 pasienter på sykehus i januar.