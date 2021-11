FHI planlegger å gi de under 65 år en tredje dose med koronavaksine 

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Et veldig viktig nasjonalt tiltak akkurat nå er; vaksiner dere med tredje dose, sier Camilla Stoltenberg, direktør for Folkehelseinstituttet til NRK Nyhetsmorgen.

Hun sier smittesituasjonen gjør at de nå går gjennom litteraturen på nytt og ser på muligheten til å gi vaksinen til flere enn helsepersonell og de over 65 år.

– Vi har allerede begynt å planlegge for det, for vi regner med at det vil skje og blir aktuelt. Men akkurat når og hvilke grupper, har vi ikke tatt standpunkt til ennå, sier Stoltenberg.

Bekymret over smitten

Hun sier vurderingen vil skje raskt, men presiserer at tredjedosene er godkjent for å gi minst seks måneder etter andre dose og «derfor ikke er aktuelt helt ennå for ganske mange».

Det siste døgnet er det registrert 1.783 koronasmittede i Norge. Det er 269 flere enn samme dag i forrige uke.

Både assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad og Camilla Stoltenberg er bekymret for situasjonen.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad. Foto: Berit Roald / NTB

– Nå har vi også sett en økning i dødsfall. Det er bekymringsfullt. Nå er vi på et smittenivå som er høyere enn i den andre bølgen i fjor høst og det begynner å få konsekvenser for de eldste fordi vaksineeffekten avtar, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

– Det er en alvorlig situasjon. Smitten øker raskere enn vi hadde forventet, men vi har samtidig være klare for en bølge som skulle komme til vinteren. Nå har den kommet tidlig, sier Stoltenberg.

To grupper som rammes nå

Hun sier den mest alvorlige økningen er i antall innlagte og dødsfall. Det er særlig to grupper som rammes. Uvaksinerte, der veldig mange er fra Øst-Europa der vaksinasjonsdekningen er lav, og eldre.

Hallvard Sandberg forklarer hva en oppfriskningsdose er. Du trenger javascript for å se video. Hallvard Sandberg forklarer hva en oppfriskningsdose er.

– Den andre gruppen av de innlagte er de eldste i Norge som er sårbare og det ser ut til at vaksinen ser ut til å ha tapt effekt. Og vi oppfordrer sterkt til at de går og får den tredje dosen,sier Stoltenberg.

Pfizer/Biontech har søkt om å få godkjent sin koronavaksine for barn ned til fem år. Det kan skje i slutten av året, ifølge EMA.