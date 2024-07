– Er det noen her inne som tar vaksine mot kikhoste, difteri, stivkrampe og polio?

Det spør infeksjonsoverlege Gunnar Hasle når han åpner døra inn på et av pasientrommene på Reiseklinikken i Oslo.

Infeksjonsoverlege Gunnar Hasle har travle sommerdager. Foto: Ismail Burak Akkan / NRK

Det er anbefalt å fylle på den vaksinen innen ti år etter forrige vaksine.

– Jeg har vel egentlig ikke tatt på ni år, sier sykepleier på klinikken Kristine Rustad forsiktig.

– Da kan jeg jo trekke opp en til deg, sier Gunnar Hasle.

Til klinikken deres kommer mange som trenger vaksiner før de skal reise, og mange velger da også å fylle på vaksinen mot kikhoste.

NRK forklarer Kikhoste­vaksine Kikhoste­vaksine Hvem bør ta ny dose av vaksine? Gravide bør ta for å beskytte fosteret. Og voksne som ikke har tatt på ti år. Kikhoste­vaksine Hvor farlig er kikhoste? Få voksne dør av kikhoste. Men sykdommen kan være langvarlig. Hosten er intens, og man hoster seg helt tom for luft. For spedbarn er den farlig, derfor anbefales gravide å vaksinere seg. Kikhoste­vaksine Hvor finnes opplysninger om vaksinasjon? På helsenorge.no finner de som er født etter 1995 alle vaksinasjonsopplysninger. For de som er født før det finnes de siste. Kikhoste­vaksine Hvor kan man ta vaksine? Det er mulig å gjøre flere steder. Hos fastlegen og apoteket f.eks. Kikhoste­vaksine Hvor mye koster det? Det er ulike priser, men man betaler for selve vaksinen og jobben som gjøres. Det koster mellom 400 og 900 kroner på ulike steder. Forrige kort Neste kort

Ønsker påminnelse

Fram til starten av juni var 2102 smittet med sykdommen i år. Og ikke siden 2012 har så mange fått påvist kikhoste i Norge. Det er flere lokale utbrudd rundt om i landet, blant annet i Vestfold, Bergen og Bærum.

Det kommer en påminnelse i Digipost om blant annet celleprøve og mammografi, men i dag finnes ingen offentlig varsling eller påminnelse om å ta kikhostevaksine.

– Det er veldig vanskelig å holde oversikt over hvilke vaksiner man har tatt når, og når man bør ta nye, sier leder av Norsk forening for allmennmedisin Marte Kvittum Tangen.

Leder for Norsk forening for allmennmedisin, Marte Kvittum Tangen, etterlyser et vaksineprogram for voksne. Foto: Thomas Eckhoff / Den norske legeforening

Og bare én av fire over 26 år har tatt en påfyllingsdose, ifølge SYSVAK som er et nasjonalt register for vaksinasjon.

– Jeg er helt sikker på at hvis vi hadde satt dette i system og sikra at alle innbyggerne fikk en påminnelse om når de skulle ta de ulike vaksinene, så ville langt flere tatt vaksinen, sier Kvittum Tangen.

Helsemyndighetene jobber med saken

Helse og omsorgsdepartementet opplyser til NRK at de arbeider med å etablere et voksenvaksinasjonsprogram, og har gitt flere utredningsoppdrag til Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet om dette.

– Formålet med et vaksinasjonsprogram for voksne er å gi et vaksinetilbud som likebehandler folk, uansett bakgrunn og livssituasjon, sier statssekretær Karl Kristian Bekeng fra Arbeiderpartiet

Statssekretær Karl Kristian Bekeng (Ap). Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK

Programmet som regjeringen arbeider for skal bygge på de to eksisterende for influensa- og koronavaksinasjon.

Departementet legger til grunn en anbefaling fra FHI fra 2018.

– Blant annet å videreføre ordningen med at kommunene har ansvar for å gi tilbud til innbyggerne. Gjennom pandemien har vi fått flere erfaringer med vaksinasjonstilbud til voksne, og vi vil bruke disse erfaringene i det videre arbeidet, seier Bekeng til NRK.

Folkehelseinstituttet sier at en løsning for varsling av påfyll av anbefalte vaksiner er noe de også ønsker seg. Og at det jobbes med mulige løsninger.

Barn er vaksinert

Barn vaksineres mot kikhoste.

Fra 2. mai har også alle gravide fått tilbud om vaksinering mot sykdommen i svangerskapsuke 24, ifølge FHI.

Tallene fra Folkehelseinstituttet i juni viser at de fleste som er påvist syke er mellom sju og 14 år.

Men det er viktig at voksne vaksineres, sier lederen av Norsk forening for allmennmedisin

– For å stoppe smittespredning, er det viktig at en størst mulig andel av befolkninga er vaksinert, sier Marte Kvittum Tangen.

Birgitte Karlsen er nyvaksinert og klar for ferie med familien. Foto: Ismail Burak Akkan / NRK

Tilbake på Reiseklinikken i Oslo kommer Birgitte Karlsen og familien ut av et rommene.

Hun og familien har blant annet tatt vaksine mot kikhoste før de skal til Thailand. Men om ikke hun skulle på tur, hadde hun nok ikke tatt.

– Jeg hadde ikke tenkt over det før det ble anbefalt nå, sier hun.

Sykepleier ved klinikken Kristine Rustad får ny dose av vaksinen når NRK er på besøk.

Hun sier at mange av pasientene ikke vet at de trenger, men blir takknemlig for å bli minnet på det.