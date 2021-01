FHI og Helsedirektoratet anbefaler å forlenge tiltakene i en uke

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Nedstengingen av 15 østlandskommuner rundt Nordre Follo og 10 randsone-kommuner har nå vart i en uke.

De strenge tiltakene som er innført for å stanse spredningen av det muterte viruset varer til og med 31. januar.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) råder i sine faglige vurderinger Regjeringen til å forlenge mange av tiltakene i en uke. Deretter ønsker de en forsiktig nedtrapping.

Det foreslås imidlertid noen justeringer for å redusere tiltaksbyrden i kommunene i hovedstadsregionen, spesielt for barn og unge.

– Vi ser at barn og unge lider av de strenge tiltakene, så vi går inn for at tiltakene tas ned fra rødt til gult i skolene og anbefaler at mange fritidsaktiviteter åpnes igjen, sier fagdirektør Frode Forland i FHI.

Foreslår følgende lettelser

De anbefaler at flere butikker, men ikke kjøpesentre og varehus, kan åpne.

De anbefaler også lettelser i fritidsaktiviteter for barn og unge.

De åpner også for at ungdom kan ha besøk, men ikke flere enn fem. Begrunnelsen for dette er at det nye viruset ikke smitter mer mellom barn, at barn og unge har liten mobilitet og holder seg for det meste inne sin kommunen, skriver Helsedirektoratet.

I tillegg anbefaler de at skoler og barnehager kan returnere til gult nivå.

Dagens Næringsliv erfarer at tiltakene forlenges til onsdag. Fra og med onsdag blir det en rekke lettelser i dagens strenge tiltak, inkludert åpning for private besøk og flere butikker, men ikke kjøpesentre, ifølge avisen.

Fagdirektør Frode Forland i FHI. Foto: Vidar Ruud / NTB Scanpix

Pressekonferanse lørdag formiddag

Regjeringen har kalt inn til pressekonferanse klokka ti lørdag formiddag. Der blir det klart hvilke tiltak som skal gjelde fremover. Pressekonferansen kan de se på nrk.no og på NRK1.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet har på forhånd varslet at det ikke er rom for store lettelser.

Torsdag varslet barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad i VG at det vil komme lettelser i tiltakene, spesielt for barn og unge.

Ikke rom for store lettelser

Regjeringen skal ha fått råd om noen oppmykninger rundt blant annet fritidsaktivitet for barn og unge. Mange fritidsaktiviteter kan gjennomføres utendørs.

Spesielt i kommuner som enda ikke har kjente koblinger til mutant-utbruddene i Nordre Follo vil det være enklere å gjøre lettelser.

Selv om helsemyndighetene har noe bedre oversikt over smittesituasjonen nå, er det fortsatt flere utbrudd som er uavklart.

Forland i FHI sier til NRKs Helgemorgen at de har en viss kontroll på mutantutbruddet i Nordre Follo.

– Vi følger fortsatt opp enkelte smittespor i dette utbruddet, sier Forland.