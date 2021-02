FHI mener det ikke er nødvendig med to munnbind

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Norske helsemyndighetene uttalte i forrige uke at de var åpne for å revurdere sine anbefalinger etter å ha sett den ferske USA-studien.

Nå har Folkehelseinstituttet (FHI) oppdatert sin koronaveileder, med oppdaterte råd for bruken av munnbind.

– Det er publisert noen studier som viser at det også er mulig å forbedre ansiktstilpasningen ved å benytte tøymunnbind utenpå et medisinske munnbind. Dersom man benytter munnbindet på anbefalt måte, er det imidlertid ikke nødvendig å benytte to munnbind, heter det i oppdateringen.

FHI har imidlertid råd til dem som likevel ønsker å iføre seg to munnbind.

– Velger man å benytte to munnbind, er det viktig at man håndterer begge munnbindene på anbefalt måte, og at man er oppmerksom på at pustemotstanden kan bli større, heter det videre.

– Sunn fornuft

I forrige uke gikk bildene av USAs smittevernsjef Anthony Fauci verden rundt. Fauci var iført medisinsk munnbind med tøymunnbind utenpå.

ANBEFALER TO: USAs smittevernsjef Anthony Fauci anbefaler å bruke medisinsk munnbind med tøymunnbind utenpå. Foto: FOTO: LEAH MILLIS / REUTERS

I et intervju med Today sa han at var «sunn fornuft» å anta at dobbelt munnbind trolig er mer effektivt.

– Dette er et fysisk dekke som skal forhindre at dråper og virus kommer inn. Så om du har ett lag med fysisk dekning, og så tar et nytt lag på, så er det bare sunn fornuft at det trolig vil være mer effektivt, sa han.

FHI uttalte i januar at det ikke fantes smittevernfaglig begrunnelse for å anbefale doble munnbind.

I forrige uke sa assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad at FHI skulle se nærmere på de nye rådene fra USA.

LEKKASJE: Espen Rostrup Nakstad peker på viktigheten av å hindre lekkasje inn i munnbindene. Foto: NRK

– Det kan gi stor effekt å aktivt dekke lekkasjer fra munnbind som ikke sitter optimalt i ansiktet. Dette kan gjøres ved å bruke en ytre festeanordning eller et tøymunnbind som presser kantene på det kirurgiske munnbindet tettere mot ansiktet, slik at det ikke lekker luft på sidene, sa Nakstad.

Utfordringer med doble munnbind

Seniorrådgiver Mette Fagernes i FHI har pekt på at den amerikanske studien bekrefter viktigheten av at munnbindene sitter tettest mulig rundt ansiktet.

UTFORDRINGER: Seniorrådgiver Mette Fagernes i FHI mener doble munnbind kan føre til at folk i større grad tar i munnbindene for å rette på de. Foto: Marit Aaby Vebenstad / NRK

– Mange har mye å hente når det gjelder å få munnbindene til å sitte tett. En del av dem som er på markedet, har dårlig passform. Derfor har vi tidligere anbefalt at man kan vurdere å slå en knute på strikkene for å korte dem inn, og det ser man i denne studien at gir effekt, mener Fagernes.

Hun mener imidlertid det følger en del utfordringer med å bruke to munnbind.

– Det kan blant annet påvirke pustemotstanden. En del synes det er ubehagelig å bruke munnbind, og hvis man går med to utenpå hverandre så vil det kunne gjøre det mer ubehagelig, sier hun.

– Vi vet at når det føles ukomfortabelt, så vil man føle behov for å fikle litt med det og dra i det for å få mer luft inn. Da er det viktig å huske de andre rådene om å unngå å berøre munnbindet, sier Fagernes.