FHI meiner hurtigtestar fungerer godt for omikron

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Undersøkingar gjort av det amerikanske legemiddeltilsynet, FDA, og USAs nasjonale helseinstitutt, NIH, tyder på at hurtigtestar kan vere mindre treffsikre mot omikron, samanlikna med tidlegare virusvariantar.

– Tidlege resultat viser at antigentestar er stand til å oppdage omikronvarianten, men at dei kan vere mindre følsame, seier FDA i ei fråsegn.

Kor følsame testane er, er eit mål på kor god testen er på å oppdage viruset hos ein pasient.

FDA rår likevel folk til å bruke testane. Men dersom nokon får negativt resultat, og har mistanke om at dei har viruset på grunn av symptom eller at ein er nærkontakt, bør dei ta ein meir effektiv PCR-test.

USA har ein kraftig smittevekst. Tysdag var det lang køar utanfor ein av dei mellombelse teststasjonane i Miami. Foto: Rebecca Blackwell / AP

Usikre resultat

Undersøkingane dei amerikanske helsestyresmaktene har utført er gjort på nokre få antigentestar. Det er difor uvisst kor sikre resultata av desse forsøka er, seier lege Joakim Øverbø ved Folkehelseinstituttet.

– Det har kome ein del små studium og rapportar frå ulike land. Samla tyder desse på at dei fleste hurtigtestane vil fungere like godt for omikron som for tidlegare variantar, seier han.

Massetesting med bruk av hurtigtestar har blitt peika på som ein metode for å halde samfunnet ope. Regjeringa har også oppmoda folk til å teste seg etter juleferien. Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) seier til NRK at den oppmodinga står ved lag.

– Vi ønsker at ein bruker sjølvtestar i størst mogeleg grad. Så er det også viktig at vi har kapasitet på PCR-test, som er den aller sikraste.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) fekk sin tredje vaksinedose onsdag. Foto: Per Olav Alvestad / NRK

Øverbø seier FHI følger nøye med på hurtigtestane framover.

– Vi held spesielt oppsyn med testane som blir brukt offentleg i Noreg, og det er per no ingen teikn til at desse skal fungere dårlegare mot omikron.

Viktig å følge brukarrettleiinga

Også Statens legemiddelverk følger situasjonen nøye i samarbeid med europeiske styresmakter. Dagens hurtigtestar ser ut til å fange opp alle kjende virusvariantar, seier fungerande einingsleiar Petter Alexander Strømme.

Fungerande einingsleiar Petter Alexander Strømme oppfordrar folk til å lese og følge brukarrettleiinga nøye. Foto: Statens legemiddelverk

– Det er viktig å følge brukarrettleiinga og følge ho nøye slik at testen både blir oppbevart og brukt rett. Sjølv små avvik frå brukarrettleiinga kan føre til at resultatet blir usikkert, seier han.

Etter kvart som det kjem nye variantar, blir det også gjort tilpassingar for å fange desse opp betre.

– Produsentane skal sørge for at hurtigtestane fortløpande blir tilpassa og fangar opp nye virusvariantar, og at dei fungerer slik dei er meint, seier Strømme.

Men sjølv om det blir gjort endringar i hurtigtestane, er testar som er kjøpt tidlegare i pandemien framleis trygge å bruke.

– CE-merka hurtigtestar som er kjøpte tidlegare i pandemien i Noreg er pålitelege og har god kvalitet. Evna til å fange opp smitte kan variere, men rettleiande krav frå EU til sensitivitet er minst 80 prosent.