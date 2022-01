FHI mangler fullstendig oversikt over omikron-smittede

Det er bare en drøy uke til regjeringen skal bestemme hva som skal skje med de strenge koronatiltakene i samfunnet.

Det er Folkehelseinstituttet som skal gi faglige råd til regjeringen.

Instituttet fører noe statistikk over hvorvidt koronapasienter er smittet med delta eller omikron.

Men en fullstendig oversikt over nøyaktig hvor mange av alle de innlagte pasientene som er smittet av omikron-varianten, mangler Folkehelseinstituttet.

– VI har vel ikke en full oversikt over det slik situasjonen er i dag, sier FHIs fagdirektør for smittevern, Frode Forland, til NRK.

Frode Forland er fagdirektør for smittevern i Folkehelseinstituttet. Foto: Terje Pedersen / NTB

Mangler samlet oversikt

For å finne ut om en koronapasient er smittet av omikron-varianten må man undersøke koronaprøven i et laboratorium og sjekke arvematerialet til viruset.

En av måtene å gjøre dette på er å gjennomføre en såkalt sekvensering.

Færre enn halvparten (47 %) av de nye koronapasientene som ble lagt inn på sykehus i uke 52, med covid-19 som hovedårsak, har slike sekvenserte resultater som FHI har fått informasjon om, viser FHIs egne tall.

Ser man de siste fire ukene i 2021 samlet, mangler FHI i gjennomsnitt opplysninger om koronavarianten til rundt én av tre nye innlagte koronapasienter.

Til sammen ble 1145 nye pasienter med korona lagt inn i uke 49-52 i 2021.

Resultatene FHI har fått tilgang til, viser at 57 av 799 undersøkte pasienter hadde omikron.

Av disse 57 var 34 innlagt i sykehus i uke 52, der 20 hadde covid-19 som hovedårsak til innleggelsen.

Blant 214 nye pasienter innlagt i intensivavdeling med påvist covid-19 mellom uke 49–52 er det 161 (75 %) som har et resultat for hvilken variant de var smittet med, ifølge FHIs ukerapport.

Tre intensivpasienter har fått påvist omikron, ifølge Folkehelseinstituttet.

Men i denne statistikken er altså ikke alle innlagte koronapasientene tatt med.

Over hele landet behandles koronapasienter. Dette bildet fra desember 2021 viser en anestesisykepleier som behandler en koronapasient på intensivavdelingen ved Ullevål sykehus. Foto: Christian Ziegler Remme / NRK

Overlege: – Vil veldig gjerne vite

Jan Erik Berdal er overlege ved infeksjonsmedisinsk avdeling på Akershus universitetssykehus.

Han er svært interessert i hvor mange omikron-smittede som trenger behandling på sykehus.

– Hele samfunnet er jo ute etter å vite: Er det slik at omikron-varianten kommer til å gi et forløp som tilsier mye mindre sykehusinnleggelser? Det ønsker vi også veldig gjerne å vite, sier Berdal til NRK.

Overlegen er også nysgjerrig på hvor mange som havner på intensivavdelingene.

– Hvis omikron-pasienter blir veldig dårlige, så vil de fanges opp på intensiv. Sånn sett er det interessant å vite om de havner der, sier Berdal.

Han mener erfaringer fra andre land ikke nødvendigvis er overførbare til norske forhold.

– For eksempel i Sør-Afrika, med en yngre befolkning og med større smitte i samfunnet, slik at det blir større immunitet i samfunnet, generelt. Kanskje ser det annerledes ut hos oss.

– Det at hvert land skaffer sine egne data, det er viktig, sier Berdal.

Jan Erik Berdal er avdelingsleder og overlege på infeksjonsmedisinsk avdeling ved Akershus Universitetssykehus (Ahus). Foto: Christian Ziegler Remme

FHI: Ønsker mer oversikt

FHIs fagdirektør Frode Forland ønsker en bedre oversikt over hvor mange pasienter som er smittet av omikron.

– Hva tenker du om at dere ikke har en full oversikt over om innlagte pasienter har omikron eller ikke?

– Etter hvert ønsker vi å ha den oversikten. Det har vært visse problemer med å få opp metoden for å ta prøvene. Først gjorde man det med full helgenom-sekvensering på alle prøvene. Det er en veldig ressurskrevende analyse. Men nå har man fått en PCR-analyse som gjør at man kan få et raskere svar på dette.

Fagdirektøren sier det blir undersøkt så mange som mulig, så raskt som mulig.

– Så er det mange laboratorier som er inne i dette. Vi har gitt uttrykk for at vi ønsker å prioritere å få sekvensert alle nå med tanke på omikron som blir alvorlig syke. Slik at vi også kan ha bedre data for å analysere dette fremover, sier Forland.

– Det er jo rundt 300 innlagte pasienter i Norge. I uke 52 ble nesten 10.000 prøver fra koronasmittede personer som ble sekvensert. Er det ikke da noe annet enn selve kapasiteten som er problemet?

– Jeg kan ikke svare helt for hva slags årsaker som ligger ute i laboratoriene for manglende dekning på dette. Men det har vært en helg, og det har vært ferie. Noen ganger er også prøvene for svake til at man kan gå videre og gjøre en full helgenom-sekvensering. Noen ganger har det kanskje vært andre logistikkutfordringer for å få dette tallet opp til et litt høyere nivå. Men det burde ha vært på et så høyt nivå som mulig.

– FHI har jo visst at omikron kommer nå i over en måned. Hvorfor har man ikke sikret seg at man har full oversikt over dette i dag?

– Vi har gitt melding til laboratoriene om at dette skal prioriteres. Det kan godt hende det er riktig å si at vi må skjerpe det budskapet, for å få den oversikten vi trenger for å følge opp intensiv- og sykehusbehandling på en best mulig måte.

Forland sier man kan stole på data fra andre land for å se hvordan pasientenes kliniske forløp påvirkes av omikron, sammenliknet med andre koronavarianter.

FHI-direktøren sier at omikron-varianten snart blir så dominerende i Norge at nesten alle som har korona, vil være smittet av omikron.

– Da er akkurat dette problemet mindre akutt i løpet av relativt få uker.

– Men er det ikke FHIs ansvar å sikre seg disse tallene i dette vinduet hvor man nå lurer på hvor mange omikron-pasienter som ligger innlagt?

– Vi prøver til enhver tid å ha så bra oppdatert statistikk som vi kan, både om opplysninger fra laboratoriene og fra smittevernet i kommunene, sier Forland.