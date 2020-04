FHI kan ikke si hvor mange som faktisk bruker Smittestopp-appen

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Da Smittestopp-appen ble lansert forrige torsdag, sa Folkehelseinstituttet at mellom 50 og 60 prosent av Norges befolkning bør bruke den for at det skal «monne».

Assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Rostrup Nakstad, mener folk må ta med seg en ekstra lader for å ha nok strøm til Smittestopp-appen. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Allerede i starten av denne uken oppga over 60 prosent av de spurte i en spørreundersøkelse fra Ipsos at de har lastet ned appen. Samtidig kom det meldinger om at appen brukte mye strøm.

Flere har fryktet at det kunne føre til at brukere slettet appen etter nedlasting.

NRK har spurt FHI om hvor mange som har slettet appen etter nedlasting, eller har skrudd av lokasjonstjenester (GPS og/eller Bluetooth).

Fungerende assisterende direktør i FHI, Gun Peggy Knudsen, beklager at «det tar lengre tid enn mange skulle ønske å svare på dette».

– Vi har en trinnvis innføring av løsningen vår, hvor app og innsamling av data kom først. Neste trinn som vi nå jobber med er analysedel og varslingsløsning, sier Knudsen.

– Liten pris å betale

Den første utgaven av Smittestopp-appen brukte svært mye strøm. Problemet var størst på Android-telefoner, men skal nå delvis ha blitt løst. Foto: Helge Carlsen / NRK

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier det er veldig viktig at så mange som mulig faktisk bruker appen med lokasjonsdata skrudd på, for at norske helsemyndigheter skal kunne få enda mer kontroll på spredningen av koronaviruset.

– Det er en liten pris å betale å måtte lade mobilen en ekstra gang i løpet av et døgn, når det bidrar i så stor grad til å stanse smittespredning. Ta heller med en lader på jobb, eller dit du er, sånn at du alltid har nok strøm, sier Nakstad til NRK.

Skal ha blitt bedre

Grunnen til at særlig den første versjonen av appen bruker mye strøm, er at den får hyppige oppdateringer fra stedstjenester på telefonen (GPS og Bluetooth).

I begynnelsen av denne uken kom det en oppdatering av appen, som skal bidra til at strømforbruket går noe ned. Dette fordi appen sjeldnere ber om stedsoppdatering, ifølge teknologinettstedet Tek.no.

Strømproblemet skal være størst på Android-telefoner. Apple tillater foreløpig ikke at Bluetooth-koblingen fortsetter i bakgrunnen når appen ikke lenger er på skjermen.

Smittestopp-appen skal gi brukerne beskjed om at de har vært i kontakt med noen som er smittet. I tillegg gir den norske helsemyndigheter mulighet til å se hvor brukere befinner seg, noe som kan danne grunnlag for å vurdere hvilke koronatiltak som er effektive. Foto: skjermbilde

– Ser ut til å være nødvendig med Bluetooth og GPS

Selv om appen altså ikke baserer seg på GPS-lokasjon alene, kan mangel på Bluetooth gjøre stedsangivelsen til brukeren mindre presis.

Appen skal gi brukere som har vært innenfor en radius på to meter med en person som er bekreftet koronasmittet i mer enn 15 minutter en beskjed.

FHI er kjenner at man foreløpig er usikre på hvor presis appen vil være når Bluetooth-funksjonen ikke er aktivert.

– Dette har vært og vil bli et av de viktige spørsmålene, det er mange parametre som spiller inn på hvor nøyaktig GPS er. Foreløpig har vi sett at det i en totalløsning ser ut til å være nødvendig med både Bluetooth og GPS, men vi kommer til å lære mye den nærmeste tiden, sier Knudsen.

Vi gi oppdateringer om smittede

Knudsen sier FHI etter hvert vil gi ut oppdateringer om hvor mange som har mottatt en melding om at de har vært i kontakt med en koronasmittet.

– Vi legger til grunn at vi skal ha åpne prosesser og fortelle om hva vi finner underveis, men det vil være på aggregerte og anonyme nivåer.

NRK skrev i forrige uke at blinde, svaksynte og eldre sliter med å bruke appen fordi den ikke fyller kravene til universell utforming. Knudsen sier det jobbes med å utbedre dette, samt å oversette appen til flere språk, men kan ikke love når det er klart.