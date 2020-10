FHI frykter en regional oppblomstring av koronasmitte

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Hver måned kommer Folkehelseinstituttet med risikovurdering av koronapandemien i Norge.

I rapporten står det at antall meldte tilfeller har i september og oktober vært høyere enn i august, og betydelig høyere nivå enn fra april til juli.

Økningen kan skyldes et høyt nivå i Oslo og en rekke utbrudd i andre kommuner. Økt testing gjør også at en stor andel av tilfellene faktisk oppdages.

FHI skriver at situasjonen fortsatt er under kontroll, men at vi må regne med flere lokale utbrudd utover høsten.

Risikoen for økt smittespredning vurderes nå som høy på lokalt nivå og moderat på regionalt nivå og nasjonalt nivå.

Etterforskning av utbrudd Ekspandér faktaboks Oslo der de om lag 300 tilfellene hver uke i stor grad kan knyttes til sammenkomster. I uke 40 var det utbrudd knyttet blant annet til en bryllupsfest og et privat arrangement. Mange hundre er i karantene.

Drammen og Lier der over 20 tilfeller har opprinnelse fra et utbrudd i en fabrikk.

Arendal og Froland der rundt 60 tilfeller i september og oktober kan knyttes til tre private fester.

Ullensaker er over 20 tilfeller er knyttet til flere skoler i kommunen.

Øygarden der rundt 40 tilfeller er knyttet til et privat arrangement og deretter spredning i skole og barnehage.

Trysil der et titalls tilfeller er knyttet til hjemmetjenester.

Hyllestad med over 90 tilfeller knyttet til et skipsverft.

Ørland med over ti tilfeller etter et privat selskap.

Bekymret for regionalt utbrudd

Mange av utbruddene knyttes til sammenkomster innendørs med mindre avstand enn anbefalt.

– Vi er bekymret for at situasjonen i Oslo skal føre til en regional oppblussing. Oslo alene står nå for 40 prosent av tilfellene i landet, skriver FHI i risikorapporten.

Det er ingenting som tyder på at viruset har endret seg og gir mildere sykdom. Viruset er like farlig hos eldre som det alltid har vært.

Det ser ut til at reproduksjonstallet nå ligger og vipper like over og like under 1, men av og til går litt høyere i lokale utbrudd

Det er god behandlingskapasitet i kommunene og i sykehusene landet over, og det er ikke mangel på beskyttelsesutstyr for helsepersonell.

– Hvis regionale oppblussinger eller en nasjonal bølge skulle komme, er det mer sannsynlig at det vil skje til vinteren når folk i større grad samles innendørs, skriver FHI.

Noen få kan smitte mange

Koronapandemien har så langt vist seg å være en storbyepidemi. Flere store sammenkomster kan gi opphav til massesmittehendelser, ifølge rapporten.

Siden tidlig i august har mange kommuner hatt lokale utbrudd. Mange har startet med større sammenkomster av mennesker, særlig i private selskaper.

– Det er mulig at massesmittehendelser er den store driveren av pandemien. Det er en høy andel som ikke smitter videre, men få som smitter mange, sier direktør i FHI Camilla Stoltenberg.

Råd og regler for sammenkomster Ekspandér faktaboks Sammenkomster på private steder: Helsemyndighetene gir råd om å begrense sammenkomster til 20 personer. I noen kommuner er det som svar på lokale utbrudd fastsatt forbud mot sammenkomster med flere enn ti deltakere.

Sammenkomster på offentlige arrangementer: Regjeringen forbyr arrangementer (innen idrett, kultur, trossamfunn, næringslivet, frivillig sektor og privatlivet) med flere enn 200 deltakere og påbyr at arrangøren legger til rette for at deltakere skal kunne holde én meters avstand, at syke ikke deltar, at det føres deltakerliste, at hygieneråd følges, og at alkohol bare serveres ved bordet.

Sammenkomster på serveringssteder: Regjeringen pålegger virksomhetene å sørge for at alle tilstedeværende har sitteplasser og kan holde minst én meters avstand, og at det er rutiner for hygiene og reinhold. Alkohol skal serveres ved bordet. Kilde: FHI

FHI har funnet at det kan være at 80 prosent av smittespredningen skjer fra bare 10–20 prosent av de smittede.

Størst risiko for en massesmittehendelse er det dersom en person med høy smittsomhet er lenge til stede i et overfylt lokale med lite luftutskiftning.

For å bremse spredningen ønsker FHI å utvide smittesporingen.

– Vi ønsker å gå lenger bakover for å finne smittekildens nærkontakter i bak i tid. Smittesporing er et av viktigste midlene med å få kontroll med epidemien, sier Stoltenberg.

Sykdommens alvorlighet

Det er ingenting som tyder på at viruset har endret seg og nå gir mildere sykdom. Viruset er like farlig hos eldre som det alltid har vært.

Barn får svært sjeldent alvorlig sykdom. Ungdom, unge voksne og middelaldrende kan bli alvorlig syk.

Sykdommen er betydelig farligere for eldre. Også personer med hjertesykdom, lungesykdom, kreft og diabetes ser ut til å rammes hardere.

– Hittil har nesten 90 % av dødsfallene skjedd i gruppa over 70 år, skriver FHI.

Må leve med pandemien lenge

FHI skriver i rapporten at vi må leve med denne pandemien i mange måneder, kanskje år.

– Den er ikke over nå, og den går ikke over av seg selv. Men det er håp om gode vaksiner i løpet av ett eller to år, står det i rapporten.

Etter observasjoner i kommunene ser FHI at færre opplevde koronaviruset som truende. Det ble meldt om dårlig etterlevelse av avstandsregelen i parker, serveringssteder og kollektivtrafikken.

Nå kan det se ut som etterlevelsen er bedre. FHI anbefaler at kommunikasjonen med befolkningen og tilsynet på offentlige steder og arrangementer styrkes.